Kylian Mbappé : Le problème de comportement dénoncé sur RMC !

Pierrick Levallet

Tout juste revenu de blessure, Kylian Mbappé a fait l’objet de certaines critiques avec le Real Madrid ces derniers jours. Le capitaine de l’équipe de France n’a pas vraiment pesé lors de ses entrées en jeu contre Manchester City et l’Atlético de Madrid. Un problème de comportement chez l’attaquant de 27 ans a d’ailleurs été pointé du doigt sur RMC.

A peine revenu de sa blessure au genou, Kylian Mbappé attise déjà les critiques en Espagne. L’attaquant de 27 ans ne s’est pas montré sous son meilleur visage avec le Real Madrid lors de ses entrées en jeu contre Manchester City en Ligue des champions et l’Atlético de Madrid en Liga. Le capitaine de l’équipe de France a donc eu droit à quelques remontrances dans la presse espagnole. Et sur RMC, on n’a pas manqué de pointer du doigt un problème de comportement chez l’ancien du PSG.

Kylian Mbappé critiqué : La star du Real Madrid prend cher dans la presse espagnole ! https://t.co/ZwMfxFQz0z — le10sport (@le10sport) March 24, 2026

«Il faut donner plus» « Quand tu regardes les stats de Mbappé depuis qu’il est arrivé, il n’y a pas débat. Mais là, ça dépasse le cadre des stats, que ce soit le grand joueur autour duquel le Real Madrid veut construire... Sauf qu’à un moment, ce côté où il est sur le terrain pour mettre des buts, à un moment il faut donner plus. Je pense que son problème, ça va être ça maintenant » a d’abord expliqué Eric Di Meco au micro de Rothen s’enflamme.