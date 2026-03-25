«Je voulais que mon fils nous venge de Zidane» : 20 ans plus tard, un père raconte son obsession !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le jour où tout a basculé, littéralement. Le 12 juillet 1998, Zinedine Zidane faisait trembler les filets de Claudio Taffarel en finale de Coupe du monde et offrait le trophée à l’équipe de France. Une première étoile mondiale qui est restée en travers de la gorge d’un supporter de la Seleçao qui a concocté pendant des années sa vengeance…

La Coupe du monde reprendra ses droits à compter du 11 juin prochain. Jusqu’au 19 juillet 2026, 48 sélections se disputeront le Saint-Graal dans cette nouvelle formule du Mondial puisque seulement 32 équipes nationales y participaient lors des éditions précédentes. Une compétition plus ouverte avec plus de matchs, mais qu’un seul vainqueur à la fin. Par le passé, le Brésil a pu souffrir des confrontations contre l’équipe de France et notamment à cause d’un homme en particulier : Zinedine Zidane.

𝗜𝗡𝗖𝗥𝗢𝗬𝗔𝗕𝗟𝗘 : quand un père brésilien explique pourquoi il a appelé son fils... 𝗘𝗡𝗭𝗢 𝗭𝗜𝗗𝗔𝗡𝗘 ! 😭🇧🇷🇫🇷



"Comme je n'avais jamais digéré les deux buts de Zidane en 1998, 𝗷𝗲 𝘃𝗼𝘂𝗹𝗮𝗶𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗺𝗼𝗻 𝗳𝗶𝗹𝘀 𝗻𝗼𝘂𝘀 𝘃𝗲𝗻𝗴𝗲 𝗲𝘁 𝗻𝗼𝘂𝘀 𝗿𝗲𝗻𝗱𝗲 𝘂𝗻… pic.twitter.com/X8OiFGsrRa — Footballogue (@Footballogue) March 25, 2026

«Je voulais que mon Zidane offre le Mondial au Brésil» En 2006, le Ballon d’or 98 délivrait la passe décisive à Thierry Henry sur coup franc qui éliminait le Brésil en quart de finale du Mondial (1-0). Mais c’est un évènement qui s’était déroulé huit ans pus tôt qui marqua profondément Everton. Le père d’un jeune homme de 20 ans a nommé son fils Enzo Zidane à cause du doublé de la tête de l’éventuel futur sélectionneur de l’équipe de France en finale du Mondial 98 (3-0). « À sa naissance, et comme c'était un garçon, ma femme m'a laissé choisir le nom. Comme je n'avais jamais digéré les deux buts de Zidane en 1998, je voulais que mon fils nous venge et nous rende un jour la Coupe du Monde. Je voulais que mon Zidane offre le Mondial au Brésil. Je voulais l'appeler Zinedine Everton Zidane. Mais ma femme a eu son mot à dire. Elle aimait bien Enzo, le prénom du fils d'un couple de célébrités de l'époque. J'ai dit ok. C'est après qu'on a su que c'était le nom du fils aîné de Zidane (rires) », a confié Everton au cours d’une interview accordée à L’Équipe.