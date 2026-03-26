Zidane prend un «risque» : La mise en garde avant son arrivée en équipe de France

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

D’ici quelques mois, l’équipe de France aura un nouveau sélectionneur. Didier Deschamps va s’en aller et pour le remplacer, tous les regards se tournent vers Zinedine Zidane. L’ancien du Real Madrid est très attendu pour prendre les commandes des Bleus. Mais voilà que ce qui attendrait Zizou ne serait pas si simple et il a d’ailleurs été mis en garde pour cela.

Parti du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane a depuis attendu patiemment son tour pour venir diriger l’équipe de France. Et voilà que le moment serait enfin venu. Si Philippe Diallo, président de la FFF, refuse aujourd’hui de la confirmer, tout indique que Zizou succèdera à Didier Deschamps à la tête des Bleus à l’issue de la Coupe du monde 2026. Une arrivée très attendue par tous les fans de football en France. Zidane va donc avoir une certaine pression sur les épaules une fois qu’il aura enfilé ce nouveau costume.

Zidane : Malaise en équipe de France, l’interview qui ne passe pas… https://t.co/1nchFN4VLP — le10sport (@le10sport) March 25, 2026

« La fonction n’est jamais simple » Après avoir entraîné le Real Madrid, Zinedine Zidane s’apprêterait donc à diriger l’équipe de France. Celui qui a remporté 3 fois la Ligue des Champions avec la Casa Blanca sera-t-il à la hauteur ? Dans des propos accordés au Monde, un intime des Bleus s’est exprimé sur la prochaine arrivée de Zidane, faisant alors savoir : « Quand tu es sélectionneur, tu as un groupe de joueurs seulement quatre ou cinq fois dans l’année. L’exposition médiatique est considérable. Il y a également un rôle politique à jouer avec le président de la FFF, dont il faut être proche. La fonction n’est jamais simple, et vraiment particulière ».