Zidane prend un «risque» : La mise en garde avant son arrivée en équipe de France

D’ici quelques mois, l’équipe de France aura un nouveau sélectionneur. Didier Deschamps va s’en aller et pour le remplacer, tous les regards se tournent vers Zinedine Zidane. L’ancien du Real Madrid est très attendu pour prendre les commandes des Bleus. Mais voilà que ce qui attendrait Zizou ne serait pas si simple et il a d’ailleurs été mis en garde pour cela.
Parti du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane a depuis attendu patiemment son tour pour venir diriger l’équipe de France. Et voilà que le moment serait enfin venu. Si Philippe Diallo, président de la FFF, refuse aujourd’hui de la confirmer, tout indique que Zizou succèdera à Didier Deschamps à la tête des Bleus à l’issue de la Coupe du monde 2026. Une arrivée très attendue par tous les fans de football en France. Zidane va donc avoir une certaine pression sur les épaules une fois qu’il aura enfilé ce nouveau costume.
« La fonction n’est jamais simple »
Après avoir entraîné le Real Madrid, Zinedine Zidane s’apprêterait donc à diriger l’équipe de France. Celui qui a remporté 3 fois la Ligue des Champions avec la Casa Blanca sera-t-il à la hauteur ? Dans des propos accordés au Monde, un intime des Bleus s’est exprimé sur la prochaine arrivée de Zidane, faisant alors savoir : « Quand tu es sélectionneur, tu as un groupe de joueurs seulement quatre ou cinq fois dans l’année. L’exposition médiatique est considérable. Il y a également un rôle politique à jouer avec le président de la FFF, dont il faut être proche. La fonction n’est jamais simple, et vraiment particulière ».
« C’est une prise de risque pour lui »
Par ailleurs, Philippe Grand, auteur du livre Didier Deschamps. Au-delà de l’histoire, a lui aussi annoncé la pression qui pourrait peser sur Zinedine Zidane pour passer après Didier Deschamps : « Le public attend peut-être trop de Zidane, en se souvenant qu’il a réussi au Real Madrid. Mais ce ne sera pas forcément facile pour lui de passer après Deschamps, qui dispose d’un bilan exceptionnel. C’est une prise de risque pour lui, car s’il perd deux ou trois matchs à la tête des Bleus, on dira : « Avec Deschamps, cela n’arrivait pas » ».