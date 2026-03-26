«Il faut le virer !» : Kylian Mbappé va provoquer un départ au Real Madrid ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques jours, Kylian Mbappé est au cœur de toutes les spéculations et des critiques après la gestion de sa blessure au genou. En Espagne, le sujet fait scandale depuis la révélation des informations de Daniel Riolo, et les commentaires s'enchaînent.

C'est une information qui ne manque pas d'être commentée. En effet, lundi soir Daniel Riolo a fait des révélations surréalistes au sujet de Kylian Mbappé. « Ce qui se dit, comme on dit "dans les milieux autorisés", c’est que la boulette est absolument énorme, et je vais te dire ce qui se dit dans les milieux autorisés, c’est qu’ils ont ausculté le mauvais genou au Real », confiait-il sur le plateau de l'After Foot de RMC. Et bien évidemment, cela fait grand bruit. Pour Christophe Dugarry, la solution passe tout bonnement par le départ du médecin du Real Madrid qui doit être viré.

🚨 Kylian Mbappé 🇫🇷 a personnellement appelé Florentino Perez pour lui signifier 𝗤𝗨'𝗜𝗟 𝗡𝗘 𝗩𝗘𝗨𝗧 𝗣𝗟𝗨𝗦 𝗘̂𝗧𝗥𝗘 𝗦𝗨𝗜𝗩𝗜 𝗣𝗔𝗥 𝗟𝗘𝗦 𝗠𝗘́𝗗𝗘𝗖𝗜𝗡𝗦 𝗗𝗨 𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗜𝗗. 😤❌



Il veut être uniquement suivi par Christophe Baudot, qu'il a connu au PSG. 👨‍⚕️… pic.twitter.com/krlcIsEY7b — Actu Foot (@ActuFoot_) March 26, 2026

Dugarry réclame un gros départ au Real Madrid « Si je crois au fait que les médecins ont ausculté le mauvais genou ? Non, je ne crois pas. Ca ne laissera aucunes séquelles. Il faut virer le mec qui a fait la boulette et voilà. C’est l’exigence. Ça paraît tellement énorme, ça arrive… Je ne pensais pas que ça pouvait arriver, je suis surpris, les bras m’en tombent, maintenant c’est arrivé. Chacun prend ses responsabilités. C’est le haut niveau, c’est comme ça, tu te dois d’avoir les meilleurs. Qu’il y ait une mauvaise décision médicale qui soit prise, ça arrive régulièrement, c’est toute la difficulté aussi du médical. Ce n’est pas une science exacte, ça reste des humains qui prennent des décisions, qui peuvent se tromper, c’est la légitimité des choses. Après, se tromper de jambe, il n’y a aucune excuse, le mec doit partir ou aller se reposer. S’il doit y avoir une défiance vis-à-vis du Real ? Un médecin, un staff médical doivent mettre en place une confiance avec ses joueurs. Sans cette confiance, peu importe la qualité du médecin… », lance-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC, avant de poursuivre.