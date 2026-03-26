«Il faut le virer !» : Kylian Mbappé va provoquer un départ au Real Madrid ?

Depuis quelques jours, Kylian Mbappé est au cœur de toutes les spéculations et des critiques après la gestion de sa blessure au genou. En Espagne, le sujet fait scandale depuis la révélation des informations de Daniel Riolo, et les commentaires s'enchaînent.
C'est une information qui ne manque pas d'être commentée. En effet, lundi soir Daniel Riolo a fait des révélations surréalistes au sujet de Kylian Mbappé. « Ce qui se dit, comme on dit "dans les milieux autorisés", c’est que la boulette est absolument énorme, et je vais te dire ce qui se dit dans les milieux autorisés, c’est qu’ils ont ausculté le mauvais genou au Real », confiait-il sur le plateau de l'After Foot de RMC. Et bien évidemment, cela fait grand bruit. Pour Christophe Dugarry, la solution passe tout bonnement par le départ du médecin du Real Madrid qui doit être viré.
Dugarry réclame un gros départ au Real Madrid
« Si je crois au fait que les médecins ont ausculté le mauvais genou ? Non, je ne crois pas. Ca ne laissera aucunes séquelles. Il faut virer le mec qui a fait la boulette et voilà. C’est l’exigence. Ça paraît tellement énorme, ça arrive… Je ne pensais pas que ça pouvait arriver, je suis surpris, les bras m’en tombent, maintenant c’est arrivé. Chacun prend ses responsabilités. C’est le haut niveau, c’est comme ça, tu te dois d’avoir les meilleurs. Qu’il y ait une mauvaise décision médicale qui soit prise, ça arrive régulièrement, c’est toute la difficulté aussi du médical. Ce n’est pas une science exacte, ça reste des humains qui prennent des décisions, qui peuvent se tromper, c’est la légitimité des choses. Après, se tromper de jambe, il n’y a aucune excuse, le mec doit partir ou aller se reposer. S’il doit y avoir une défiance vis-à-vis du Real ? Un médecin, un staff médical doivent mettre en place une confiance avec ses joueurs. Sans cette confiance, peu importe la qualité du médecin… », lance-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC, avant de poursuivre.
«Il faut virer le mec qui a fait la boulette et voilà»
« Il doit mettre cette confiance et cette relation en place avec les joueurs, et la confiance va venir au fur et à mesure des diagnostics. Des joueurs qui vont aller se confier au médecin pour des petites douleurs, qui ont parfois besoin d’être rassurés, comme certains ont besoin de se faire bouger. C’est-à-dire que le médecin peut dire ‘Mec, tu n’as rien, c’est dans ta tête, tu peux y aller, tu peux forcer’. Les joueurs ont souvent besoin d’être rassurés par un staff médical et cette confiance doit se mettre en place au fur et à mesure du temps, des semaines et des mois. C’est un travail de longue haleine. Tu ne peux pas arriver et mettre le meilleur médecin du monde, qualifié, ça ne suffira pas. Il faut que ce médecin arrive à développer une confiance. C’est pour ça que ces derniers temps, et ça a compliqué des choses pour les clubs, beaucoup de joueurs arrivaient avec leur physiothérapeute, avec leur médecin, avec leur kiné parce qu’ils ont cette confiance en ces médecins-là pour pouvoir prendre les meilleures décisions possibles pour leurs carrières, pour leurs avenirs. C’est toute la difficulté, mais c’est vrai que c’est loin d’être quelque chose de facile à mettre en place pour les clubs, ça c’est sûr », ajoute Christophe Dugarry.