Kylian Mbappé, son mauvais genou examiné : Un médecin témoigne, «on peut se tromper de côté»

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le démenti de Kylian Mbappé ce mercredi n’a pas suffi à mettre fin à l’affaire qui le concerne. Cette semaine, Daniel Riolo a révélé l’invraisemblable erreur de diagnostic du Real Madrid sur le genou de l’international français, une information confirmée en Espagne. Comment expliquer cette bévue ? Un médecin a livré son avis d’expert.

L’information a rapidement fait le tour du monde. Lundi soir, Daniel Riolo faisait une révélation invraisemblable dans l’After Foot concernant la blessure au genou gauche dont a mis du temps à se remettre Kylian Mbappé . « Ce qui se dit, comme on dit "dans les milieux autorisés", c’est que la boulette est absolument énorme, et je vais te dire ce qui se dit dans les milieux autorisés, c’est qu’ils ont ausculté le mauvais genou au Real », a révélé le journaliste. Le capitaine des Bleus avait alors continué à jouer, jusqu’à un nouvel examen réalisé en France avec un autre médecin.

Comment expliquer une telle bévue de la part d’un mastodonte comme le Real Madrid ? Le Dr Alain Meyer , chirurgien orthopédiste, a tenté d’apporter une explication. « Une fois que le patient entre dans la machine, on peut se tromper de côté, a-t-il expliqué dans des propos accordés à RMC. Mais sur l’interprétation d’une IRM d’un genou, ça se voit normalement assez vite qu’on analyse le mauvais côté. Si le radiologue a fait une erreur et que le médecin n’a pas fait une analyse très approfondie des images, c’est peut-être pour ça qu’il s’est trompé. »

« Dans la vie quotidienne, ça peut arriver mais dans le haut-niveau, c’est étonnant »

Pour le Dr Alain Meyer, il est possible qu’un patient ne remarque pas l’erreur. « Vous passez une IRM, si elle est du mauvais côté, on dit que c’est normal. Le médecin lit le compte-rendu sans regarder franchement les images, il va dire c’est normal. Le patient va se dire: ‘j’ai mal mais on n’a rien trouvé de mal’. Sur sa pathologie - un croisé postérieur - les IRM sont difficiles d’interprétation, ce n’est pas aussi évident qu’un croisé antérieur. On peut rapidement dire qu’il n’y a pas grand-chose et au final, le patient se plaint toujours de douleurs. Si on part sur de mauvais éléments diagnostic qui sont l’imagerie, l’histoire peut traîner », poursuit le médecin, qui a tout de même du mal à comprendre comment un club de l'envergure du Real Madrid a pu commettre une telle erreur.

« Dans la vie quotidienne, ça peut arriver mais dans le haut-niveau, c’est étonnant, reconnaît-il. Il y a eu un problème de communication. A ce niveau, avec des joueurs aussi importants sur le marché financier, c’est quand même incroyable de ne pas avoir une double vérification, une double analyse. Je pense que tout le monde s’est laissé embarquer sur un mauvais examen. A la base, je pense qu’un radiologue a fait le mauvais côté et personne n’a été critique derrière. C’est un enchaînement de mauvaises informations et personne dans la chaîne n’a dit qu’il y avait un problème. (…) Tout est parti d’une mauvaise imagerie, c’est du Louis de Funès, du Bourvil. »