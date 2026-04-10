Mercato - PSG : Un gros contrat lui est proposé, il va bientôt dire oui à Nasser Al-Khelaïfi ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Depuis son rachat par le Qatar, le Paris Saint-Germain a vu passer des joueurs prestigieux au sein de son effectif. Mais c’est finalement sans grosses stars que le club de la capitale a remporté la première Ligue des champions de son histoire. L’un des artisans majeurs de ce succès devrait d’ailleurs prochainement prolonger.

Il y a quelques jours, L’Équipe dévoilait dans ses colonnes le salaire des acteurs de la Ligue 1. Cela concernait ainsi les joueurs, mais également les entraîneurs dans un classement dominé sans surprise par Luis Enrique, percevant 1 million d’euros brut par an, loin devant Paulo Fonseca (350K€ à l’OL), Habib Beye (230K€ à l’OM), Bruno Genesio (220K€ au LOSC) et Franck Haise (180K€ à Rennes). Le quotidien sportif avait ajouté que les émoluments de l’Espagnol pourraient encore grimper en cas de prolongation, lui permettant de devenir l’un des entraîneurs les mieux payés au monde avec Diego Simeone (29,8 M€ à l’Atlético de Madrid), Simone Inzaghi (25,1 M€ à Al-Hilal) et Pep Guardiola (23,8 M€ à Manchester City). Ce que confirme RMC ce vendredi.

Mercato - Un champion du monde au PSG ? Deux ans plus tard, le transfert est relancé ! https://t.co/gcY3RtjQPm — le10sport (@le10sport) April 10, 2026

Luis Enrique bientôt prolongé ? Les négociations progressent entre le PSG et Luis Enrique, bien partie pour allonger son bail jusqu’en juin 2030. Un accord définitif est proche d’être trouvé selon RMC, qui précise que des discussions sont encore en cours concernant le lieu d’habitation de l’Espagnol, qui pourrait quitter Saint-Germain-en-Laye pour se rapprocher de la capitale. Le PSG l’aiderait ainsi dans sa recherche de logement.