Didier Deschamps au Real Madrid : Des transferts déjà évoqués sur RMC, «ce sont les premiers qu’il va recruter…»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Même s'il va quitter son poste de sélectionneur de l'Equipe de France à l'issue de la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps ne compte visiblement pas terminer sa carrière d'entraîneur ensuite. A 57 ans, l'ancien champion du monde pourrait viser gros puisque le Real Madrid est sur le coup. Un grand changement est déjà annoncé...

Champion du monde avec l'Equipe de France en tant que joueur et en tant que sélectionneur, Didier Deschamps possède une expérience extraordinaire qui séduirait n'importe quel club. En difficulté cette saison, le Real Madrid pourrait alors tenter de le recruter pour essayer de renverser la vapeur. Certains imaginent déjà comment son arrivée à Madrid pourrait se dérouler et comment il pourrait l'équipe notamment sur le plan du mercato.

La «dinguerie» de Didier Deschamps avec un joueur du PSG https://t.co/esB8SyVeqv — le10sport (@le10sport) April 9, 2026

Le Real Madrid veut Didier Deschamps Encore à la peine cette saison, le Real Madrid explore différentes options pour tenter de redevenir une machine à gagner. Le club s'est déjà séparé de Xabi Alonso, remplacé par Alvaro Arbeloa, mais force est de constater que les résultats ne sont pas encore satisfaisants. La solution Didier Deschamps est donc sérieusement étudiée. « Je reste persuadé que Didier sera capable de s’adapter à ce qu’on peut lui demander. Après, en club, tu es un peu à la merci du recrutement de ton propriétaire, mais là-bas ils sont capables de taper forts » commence Eric Di Meco dans le Super Moscato Show sur RMC Sport. Une révolution pourrait s'opérer.