Deschamps au Real Madrid : Les trois raisons d'y croire !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Et si Didier Deschamps continuait finalement l'aventure avec son capitaine Kylian Mbappé, mais ailleurs qu'en équipe de France. C'est l'hypothèse évoquée par RMC Sport ces dernières heures. Le sélectionneur des Bleus serait une option cochée par la direction du Real Madrid, club de Mbappé. Et ce ne serait pas une piste si folle. Explications.

En janvier 2025, Didier Deschamps rendait officiel son départ de l'équipe de France après la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet). Un chapitre de 14 ans est sur le point de se clore pour qu'un autre soit rédigé, mais où ça ? RMC Sport a révélé dans la journée de vendredi que le nom du champion du monde 98 et 2010 figurerait dans les petits papiers des dirigeants du Real Madrid afin d'éventuellement prendre la suite d'Alvaro Arbeloa au terme de la saison.

«C'est un meneur d'hommes et il l'a prouvé partout» Journaliste de RMC, Fabrice Hawkins a développé l'information parue sur le site du média par le biais d'une intervention dans la rubrique C Carré. Didier Deschamps au Real Madrid, ce ne serait pas si tiré par les cheveux que cela selon lui. « Autant on sait qui va le remplacer à la tête de l'équipe de France, ce sera Zinedine Zidane. Autant on a beaucoup plus de doutes sur ce que va faire Didier Deschamps. Il est dans les petits papiers du Real Madrid, il fait partie des entraîneurs qui intéressent les dirigeants de la Maison Blanche. Trois raisons principales qui conduisent les dirigeants du Real Madrid à s'intéresser à l'actuel sélectionneur des Bleus : c'est un meneur d'hommes et il l'a prouvé partout, d'abord en équipe de France où il a fait ses preuves et dans les différents clubs dans lesquels il est passé que ce soit à Monaco, à la Juventus ou encore à l'OM et dans un vestiaire très politique du Real Madrid, c'est une qualité non négligeable ».