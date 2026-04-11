OM : Le rendez-vous secret révélé par Frank McCourt !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis la fin du mois de janvier, l'incertitude règne du côté de l'OM après les départs de Pablo Longoria et Roberto De Zerbi, sans oublier la démission de Medhi Benatia, finalement refusé. Pour remodeler l'organigramme marseillais, Frank McCourt a d'ailleurs organisé un rendez-vous privé à l'étranger.

C'est désormais officiel, Stéphane Richard a été nommé président de l'OM ce vendredi. L'ancien boss d'Orange succède ainsi à Pablo Longoria à la tête du club phocéen, comme ce fut annoncé jeudi soir par La Provence. Pour l'occasion, Frank McCourt était présent en conférence de presse et en a profité pour dévoiler les coulisses des négociations avec Stéphane Richard, et notamment un rendez-vous secret à Londres.

🚨 𝗟’𝗢𝗠 𝗘𝗦𝗧 𝗨𝗡 𝗖𝗟𝗨𝗕 𝗦𝗧𝗔𝗕𝗟𝗘 𝗘́𝗖𝗢𝗡𝗢𝗠𝗜𝗤𝗨𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗘𝗧 𝗦𝗔𝗡𝗦 𝗚𝗥𝗢𝗦𝗦𝗘𝗦 𝗗𝗘𝗧𝗧𝗘𝗦 ! 💙🤍



C’est McCourt 🇺🇸 qui l’explique :



« 𝗟'𝗢𝗠 𝗲𝘀𝘁 𝗹'𝘂𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗰𝗹𝘂𝗯𝘀 𝗹𝗲𝘀 𝘀𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲𝘀 𝗮𝘂 𝗻𝗶𝘃𝗲𝗮𝘂 𝗳𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗲𝗿 𝗲𝗻 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲.… pic.twitter.com/OERIawHo2C — Actu Foot (@ActuFoot_) April 10, 2026

McCourt dévoile les coulisses de l'arrivée de Richard « Le processus a été assez intéressant. Il y a eu un nombre de candidats vraiment importants, peut-être même que certains d'entre vous se sont présentés (rires). C'était impressionnant de voir le monde de personnes, ce qui prouve l'amour pour ce club. Une entreprise de recrutement était là, le conseil de surveillance était aussi très engagé pour écrémer un peu la liste des candidats. Le nom de Stéphane a fait surface assez rapidement parce que je le connaissais, sa belle carrière, le fait qu'il soit familier avec l'OM et son amour pour l'OM. On s'est rencontré à Londres pour diner, j'ai réussi à accomplir plus que ce à quoi je m'attendais en un diner. Je l'a épuisé avec mes questions et il y a très bien répondu et c'était très clair pour moi après ce dîner. C'était clair que c'était l'homme pour ce projet », a-t-il confié devant de les médias.