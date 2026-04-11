OM : Le rendez-vous secret révélé par Frank McCourt !

Depuis la fin du mois de janvier, l'incertitude règne du côté de l'OM après les départs de Pablo Longoria et Roberto De Zerbi, sans oublier la démission de Medhi Benatia, finalement refusé. Pour remodeler l'organigramme marseillais, Frank McCourt a d'ailleurs organisé un rendez-vous privé à l'étranger.
C'est désormais officiel, Stéphane Richard a été nommé président de l'OM ce vendredi. L'ancien boss d'Orange succède ainsi à Pablo Longoria à la tête du club phocéen, comme ce fut annoncé jeudi soir par La Provence. Pour l'occasion, Frank McCourt était présent en conférence de presse et en a profité pour dévoiler les coulisses des négociations avec Stéphane Richard, et notamment un rendez-vous secret à Londres.
McCourt dévoile les coulisses de l'arrivée de Richard
« Le processus a été assez intéressant. Il y a eu un nombre de candidats vraiment importants, peut-être même que certains d'entre vous se sont présentés (rires). C'était impressionnant de voir le monde de personnes, ce qui prouve l'amour pour ce club. Une entreprise de recrutement était là, le conseil de surveillance était aussi très engagé pour écrémer un peu la liste des candidats. Le nom de Stéphane a fait surface assez rapidement parce que je le connaissais, sa belle carrière, le fait qu'il soit familier avec l'OM et son amour pour l'OM. On s'est rencontré à Londres pour diner, j'ai réussi à accomplir plus que ce à quoi je m'attendais en un diner. Je l'a épuisé avec mes questions et il y a très bien répondu et c'était très clair pour moi après ce dîner. C'était clair que c'était l'homme pour ce projet », a-t-il confié devant de les médias.
«On s'est rencontré à Londres pour diner»
D'ailleurs, Stéphane Richard a également évoqué ses ambitions à l'OM et ce qu'il pouvait apporter au club : « Ma connaissance de Marseille est une connaissance du peuple de Marseille. A Paris, il y a des clichés, il y a des ricanements, et ça m'insupporte. Je n'ai pas un tempérament institutionnel. Je n'ai jamais été d'un poste honorifique, et je ne vois pas cette mission ainsi. C'est une mission très exigeante, qui demande un engagement complet. Il faut bien s'entendre, je ne suis pas un technicien du foot, je m'appuierai sur des professionnels aguerris. Je compte m'investir dans tous les domaines de la gestion du club. »