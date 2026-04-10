Recalé par Vincent Labrune, il signe finalement à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Les mouvements sont nombreux à l'OM et font se poursuivre dans les prochains mois afin de renforcer un organigramme affaibli par plusieurs départs. Dans cette optique, Frank McCourt vient d'officialiser une première signature majeure... après que Vincent Labrune a dit non !

Ce vendredi, Frank McCourt s'est présenté en conférence de presse avant de présenter le nouveau président de l'OM. Il s'agit de Stéphane Richard. L'ancien PDG d'Orange prendra officiellement ses fonctions le 2 juillet prochain, mais avant l'OM, il aurait pu occuper un autre poste dans le football français.

🚨 OFFICIEL ! 𝗦𝗧𝗘́𝗣𝗛𝗔𝗡𝗘 𝗥𝗜𝗖𝗛𝗔𝗥𝗗 🇫🇷 𝗘𝗦𝗧 𝗟𝗘 𝗡𝗢𝗨𝗩𝗘𝗔𝗨 𝗣𝗥𝗘́𝗦𝗜𝗗𝗘𝗡𝗧 𝗗𝗘 𝗟’𝗢𝗠 !!! 👔💙🤍 pic.twitter.com/5qz0xSeHlb — Actu Foot (@ActuFoot_) April 10, 2026

Vincent Labrune recale Stéphane Richard... En effet, selon les informations de L'EQUIPE, Stéphane Richard était dans la short-list pour devenir directeur général de LFP Media, la filiale commerciale de la Ligue, afin de remplacer Ben Morel. Sa candidature était même poussée par CVC, Joseph Oughourlian, le président de Lens, mais également par Pablo Longoria, son prédécesseur au poste de président de l'OM. Finalement, Vincent Labrune, président de la LFP, n'a pas retenu sa candidature.