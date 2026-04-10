Recalé par Vincent Labrune, il signe finalement à l'OM !

Les mouvements sont nombreux à l'OM et font se poursuivre dans les prochains mois afin de renforcer un organigramme affaibli par plusieurs départs. Dans cette optique, Frank McCourt vient d'officialiser une première signature majeure... après que Vincent Labrune a dit non !
Ce vendredi, Frank McCourt s'est présenté en conférence de presse avant de présenter le nouveau président de l'OM. Il s'agit de Stéphane Richard. L'ancien PDG d'Orange prendra officiellement ses fonctions le 2 juillet prochain, mais avant l'OM, il aurait pu occuper un autre poste dans le football français.
Vincent Labrune recale Stéphane Richard...
En effet, selon les informations de L'EQUIPE, Stéphane Richard était dans la short-list pour devenir directeur général de LFP Media, la filiale commerciale de la Ligue, afin de remplacer Ben Morel. Sa candidature était même poussée par CVC, Joseph Oughourlian, le président de Lens, mais également par Pablo Longoria, son prédécesseur au poste de président de l'OM. Finalement, Vincent Labrune, président de la LFP, n'a pas retenu sa candidature.
... qui devient le président de l'OM
Présenté ce vendredi en conférence de presse pour sa présentation à l'OM, Stéphane Richard a notamment évoqué la questions des Droits TV de la Ligue 1 : « L'OM est un club extrêmement solide économiquement grâce à son actionnaire, mais il est aussi confronté à des défis, comme pour tous les clubs du football français. Principalement à cause des droits de diffusion TV. Un sujet que je connais assez bien étant donné qu'Orange a été un diffuseur du Championnat (Stéphane Richard a décidé de ne pas renouveler le contrat d'Orange sur la Ligue 1 en 2012 lorsqu'il a pris les rênes de l'opérateur). Il y a un problème en France au niveau de ces droits, il y a une anomalie historique qui pèse sur les clubs. Ce ne sera pas résolu du jour au lendemain. Je pense que l'OM a un rôle à jouer et je compte bien le faire ».