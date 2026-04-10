Le changement «inadmissible» à l’OM, un ancien de la maison s’insurge sur RMC !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une nouveauté qui fait parler voire jaser. Ces derniers jours, l’annonce officielle est enfin tombée du côté de l’Olympique de Marseille. La section marketing du club a choisi de faire peau neuve en instaurant dans l’esprit collectif un nouvel écusson qui fait plus que simplement interroger un ex-joueur de l’OM.

A l’OM, le moment est venu de changer les choses. Ce vendredi matin, le propriétaire Frank McCourt va prendre la parole en conférence de presse pour sa deuxième fois seulement dans l’exercice depuis le rachat du club phocéen à l’automne 2016. Selon La Minute OM, l’homme d’affaires américain devrait annoncer l’arrivée d’un nouvel investisseur dans le capital.

❌🗣️ Christian Cataldo, responsable des Dodgers, s'exprime sur le nouveau logo de l'OM : "Ils ont fait de la grosse m*rde. Déjà, on n'aimait pas le précédent, mais celui-là, il est encore pire. Quand on regarde ce logo, on ne voit pas l'OM." pic.twitter.com/qwE0TGNVj8 — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) April 9, 2026

«On a gagné une Ligue des champions et malheureusement, tu veux l'enlever» Une nouvelle ère est sur le point d’être amorcée à l’Olympique de Marseille avec un nouveau président en la personne de Stéphane Richard qui n’est autre que l’ex-PDG d’Orange. Le tout, dans une semaine où un chapitre de 22 ans a été bouclé avec le logo Bouchet. L’OM a officiellement communiqué son nouvel écusson qui, dans certains cas, n’arborera pas l’étoile liée à la Ligue des champions 93 et le slogan Droit au But au grand dam de Souleymane Diawara. « L'étoile, ça fait partie de l'ADN et c'est l'histoire de l'OM. On a gagné une Ligue des champions et malheureusement, tu veux l'enlever ».