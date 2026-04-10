Le changement «inadmissible» à l’OM, un ancien de la maison s’insurge sur RMC !

Une nouveauté qui fait parler voire jaser. Ces derniers jours, l’annonce officielle est enfin tombée du côté de l’Olympique de Marseille. La section marketing du club a choisi de faire peau neuve en instaurant dans l’esprit collectif un nouvel écusson qui fait plus que simplement interroger un ex-joueur de l’OM.
A l’OM, le moment est venu de changer les choses. Ce vendredi matin, le propriétaire Frank McCourt va prendre la parole en conférence de presse pour sa deuxième fois seulement dans l’exercice depuis le rachat du club phocéen à l’automne 2016. Selon La Minute OM, l’homme d’affaires américain devrait annoncer l’arrivée d’un nouvel investisseur dans le capital.
«On a gagné une Ligue des champions et malheureusement, tu veux l'enlever»
Une nouvelle ère est sur le point d’être amorcée à l’Olympique de Marseille avec un nouveau président en la personne de Stéphane Richard qui n’est autre que l’ex-PDG d’Orange. Le tout, dans une semaine où un chapitre de 22 ans a été bouclé avec le logo Bouchet. L’OM a officiellement communiqué son nouvel écusson qui, dans certains cas, n’arborera pas l’étoile liée à la Ligue des champions 93 et le slogan Droit au But au grand dam de Souleymane Diawara. « L'étoile, ça fait partie de l'ADN et c'est l'histoire de l'OM. On a gagné une Ligue des champions et malheureusement, tu veux l'enlever ».
«Je trouve ça aberrant de faire un logo sans l'étoile. En plus de ça, le slogan "Droit au but", c'est aussi l'histoire de l'OM»
L’ancien défenseur central de l’OM (2009-2014) et dont le numéro 21 a été retiré en son honneur a poussé un coup de gueule sur les ondes de RMC pour l’émission Rothen s’enflamme jeudi en début de soirée. « Je trouve ça aberrant de faire un logo sans l'étoile. En plus de ça, le slogan "Droit au but", c'est aussi l'histoire de l'OM. Je trouve ça inadmissible de l'enlever. Il faut le mettre partout ». Une décision marketing qui n’a certainement pas trouvé son public chez Diawara.