Après l’équipe de France, l’avenir de Deschamps réglé grâce à Kylian Mbappé ?

Alexis Brunet

Dans quelques mois, Didier Deschamps se retrouvera libre de tout contrat, lui qui a déjà indiqué il y a quelque temps qu’il quitterait l’équipe de France après la Coupe du monde. Pour le moment, on ne sait pas encore ce que fera le sélectionneur des Bleus après, mais son avenir pourrait bien être réglé grâce à un certain Kylian Mbappé.

La Coupe du monde 2026 sera très spéciale pour Didier Deschamps. En effet, après quatorze ans à la tête de l’équipe de France, le sélectionneur quittera ses fonctions à l’issue de la compétition. Pour le moment rien n’est officiel pour son successeur mais d’après de nombreuses sources c’est Zinédine Zidane qui devrait être l’heureux élu.

𝗟𝗔 “𝗗𝗘𝗦𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗦 𝗠𝗔𝗡𝗜𝗔”, 𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗖̧𝗔 🐐😱



Le sélectionneur des Bleus a fait beaucouuuup d’heureux au Tournoi de Sens ce week-end. 🙏😁



(L’image avec le légendaire Guy Roux à la fin 🥹❤️)



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Direction le Real Madrid pour Deschamps ? Il n’y a plus trop de suspense pour le successeur de Didier Deschamps, en revanche le mystère reste entier sur l’avenir du sélectionneur. Ce dernier n’a pas encore indiqué ce qu’il ferait après les Bleus, mais il pourrait bien retrouver le banc d’un club. Vendredi, RMC Sport indiquait notamment que son profil plaisait beaucoup au Real Madrid pour potentiellement succéder à Alvaro Arbeloa. DD possède le CV qu’il faut, mais il a également coaché plusieurs joueurs madrilènes comme Aurélien Tchouaméni ou Kylian Mbappé, ce qui pourrait aider.