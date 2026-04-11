Un ancien de l’OM finit en prison, «il joue un peu au foot, il reste actif»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans son histoire, l'OM a vu passer de nombreux joueurs qui ont plus ou moins marqué les esprits par leurs performances ou leur personnalité. En mars dernier, un ancien joueur du club de la cité phocéenne a été arrêté pour une agression sur un homme de 51 ans près d'un club de golf. En détention provisoire en l'attente de son procès, des nouvelles sont tombées.

L'année dernière, l'OM a célébré le 125ème anniversaire de sa riche histoire avec une grande soirée de fête au Vélodrome. De nombreuses légendes étaient donc conviées pour l'occasion, dont ce joueur qui se retrouve dans une situation un peu particulière. En effet, Joey Barton, ancien joueur de Manchester City, a également porté le maillot de l'OM en 2012-2013. Le voici désormais derrière les barreaux, sans oublier pour autant le football.

OM - Affaire Greenwood : La nouvelle sortie remarquée de Roberto De Zerbi ! https://t.co/R7DvZM03Zu — le10sport (@le10sport) April 11, 2026

Joey Barton en prison Déjà réputé pour son comportement parfois violent sur le terrain, Joey Barton a encore des problèmes même après sa carrière de joueur. Le 10 mars dernier, l'Anglais a été mis en examen pour une agression sur un homme de 51 ans près d'un club de golf pas loin de Liverpool. Accusé de coups et blessures volontaires, il est donc en détention provisoire en attendant son procès prévu en septembre. La victime avait été hospitalisée dans un état grave selon RMC et des blessures au visage et au corps étaient visibles.