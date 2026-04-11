«Au volant de ma voiture, j'ai pensé à m'encastrer dans un mur» : En pleine dépression, un joueur de foot a songé au pire...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La dépression est susceptible de frapper n'importe quelle personne. Bien évidemment, les sportifs de haut niveau ne font pas abstraction à cela. Certains commencent à prendre la parole sur les démons auxquels ils font ou ont fait face. Et un joueur d'une grande sélection internationale a avoué avoir eu des idées noires en envisageant un suicide.

La santé mentale des joueurs est une discussion qui prend de plus en plus d'ampleur dans les médias contrairement à une époque où ce sujet semblait tabou. Thierry Henry ou encore Dele Alli ont évoqué ce contre quoi ils ont dû lutter pendant des années. Et des idées noires occupent de temps en temps certains joueurs souffrant de dépression. Ce fut notamment le cas, et ce à plusieurs reprises, d'une tête d'affiche de la sélection brésilienne évoluant en Premier League.

🗣️ Richarlison 🇧🇷 : "𝗔𝗨 𝗩𝗢𝗟𝗔𝗡𝗧 𝗗𝗘 𝗠𝗔 𝗩𝗢𝗜𝗧𝗨𝗥𝗘, 𝗝'𝗔𝗜 𝗣𝗘𝗡𝗦𝗘́ 𝗔̀ 𝗠'𝗘𝗡𝗖𝗔𝗦𝗧𝗥𝗘𝗥 𝗗𝗔𝗡𝗦 𝗨𝗡 𝗠𝗨𝗥" 🚫🚘



"Après le Mondial 2022, je suis entré en dépression. Toutes les galères me sont tombées dessus : 𝗲́𝗹𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻, 𝘁𝗿𝗮𝗵𝗶𝘀𝗼𝗻… pic.twitter.com/S2cNoMjlhx — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) April 11, 2026

«A partir de là, tout a changé. C'est comme si j'avais ressuscité» Dans une interview accordée à France Football, Richarlison, attaquant de 28 ans qui joue pour Tottenham, s'est attardé sur une passe obscure de sa vie après la Coupe du monde 2022 au Qatar. « Après le Mondial 2022, je suis entré en dépression. Toutes les galères me sont tombées dessus : élimination, trahison de mon agent (Renato Velasco, qu'il accuse de l'avoir spolié), problèmes familiaux, pépins physiques... Pendant un an et demi, je prenais des claques tous les jours. C'était la première fois que je devais gérer autant de galères, comme un puits sans fond. Au milieu de tout ce merdier, j'ai rencontré un avocat intègre, qui a organisé mes affaires, mon patrimoine. Puis (Heurelho) Gomes est venu m'aider. J'ai travaillé avec une psychologue et surtout, j'ai rentré ma femme. Avec elle, j'ai ressenti l'amour pour la première fois. En 2024, elle est tombée enceinte. Dieu m'avait gardé de belles choses finalement. A partir de là, tout a changé. C'est comme si j'avais ressuscité ».