Équipe de France : «Je ne le prends pas», un proche de Mbappé snobé pour la Coupe du monde ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans quelques mois, l’équipe de France tentera d’atteindre une finale de Coupe du monde pour la troisième édition consécutive, mais avec quels joueurs ? Si certains sont quasiment assurés, sauf blessure, de figurer dans la liste de Didier Deschamps, il y a encore quelques incertitudes et, selon un consultant, un proche de Kylian Mbappé ne mériterait pas d’y être.

Tous les lundis dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC, Jérôme Rothen se met dans la peau de Didier Deschamps et dévoile la liste des 26 joueurs qu’il convoquerait pour la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France. Par rapport à la semaine dernière, l’ancien joueur du PSG a fait un seul changement, remplaçant Corentin Tolisso par Ayyoub Bouaddi, mais Christophe Dugarry n’est pas du même avis.

🏆🇫🇷 Comme chaque lundi, @RothenJerome met à jour sa liste des 26 joueurs retenus pour la Coupe du monde 2026 !



🚨 Un seul changement cette semaine :

⬅️Tolisso

➡️Bouaddi



🤔 Votre avis ? pic.twitter.com/jaz2HQGT9n — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) April 6, 2026

Pour Dugarry, Bouaddi « n’a rien à faire dans cette sélection » « Bouaddi, il a encore beaucoup de progrès à faire. Il y a trop d’écart entre le niveau affiché face au Brésil ou à la Colombie et le petit Bouaddi qui est un joueur d’avenir, il n’y a pas de problème. C’est un très bon joueur, mais il y a une différence de niveau qui, pour moi, est colossale. Il y a des joueurs qui sont largement en avance sur lui. Le petit Bouaddi, aujourd’hui, il n’a rien à faire dans cette sélection. Les horizons sont bouchés, la sélection est faite », estime le champion du monde 1998.