Équipe de France : «Je ne le prends pas», un proche de Mbappé snobé pour la Coupe du monde ?

Dans quelques mois, l’équipe de France tentera d’atteindre une finale de Coupe du monde pour la troisième édition consécutive, mais avec quels joueurs ? Si certains sont quasiment assurés, sauf blessure, de figurer dans la liste de Didier Deschamps, il y a encore quelques incertitudes et, selon un consultant, un proche de Kylian Mbappé ne mériterait pas d’y être.
Tous les lundis dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC, Jérôme Rothen se met dans la peau de Didier Deschamps et dévoile la liste des 26 joueurs qu’il convoquerait pour la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France. Par rapport à la semaine dernière, l’ancien joueur du PSG a fait un seul changement, remplaçant Corentin Tolisso par Ayyoub Bouaddi, mais Christophe Dugarry n’est pas du même avis.
Pour Dugarry, Bouaddi « n’a rien à faire dans cette sélection »
« Bouaddi, il a encore beaucoup de progrès à faire. Il y a trop d’écart entre le niveau affiché face au Brésil ou à la Colombie et le petit Bouaddi qui est un joueur d’avenir, il n’y a pas de problème. C’est un très bon joueur, mais il y a une différence de niveau qui, pour moi, est colossale. Il y a des joueurs qui sont largement en avance sur lui. Le petit Bouaddi, aujourd’hui, il n’a rien à faire dans cette sélection. Les horizons sont bouchés, la sélection est faite », estime le champion du monde 1998.
Dugarry ne prendrait pas Camavinga pour le Mondial
Christophe Dugarry est en revanche d’accord avec Jérôme Rothen en ce qui concerne Eduardo Camavinga, qu’il ne prendrait pas pour le prochain Mondial : « Moi, je ne le prends pas depuis le début. Camavinga, je suis désolé, il n’arrive pas à passer le cap du très haut niveau. Ni il attaque, ni il défend, ni il est physique, ni il est technique. Il est dans une espèce d’entre deux. Je trouve qu’il a régressé depuis qu’il est arrivé au Real Madrid. » Au milieu de terrain, ses choix se porteraient sur « Tchouameni, Rabiot, Kanté, Fofana, Koné, Zaïre-Emery et c’est tout. »