Le PSG face à Arsenal : Une «finale fantastique» est annoncée !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le 30 mai prochain, le PSG pourrait continuer à marquer l’histoire. A Budapest, le club parisien va affronter Arsenal en finale de la Ligue des Champions. Alors que ce choc est déjà sur toutes les lèvres, William Saliba lui, estime que les deux équipes vont proposer une très belle finale de C1.

Pour la deuxième année consécutive, le PSG a l’occasion de laisser son empreinte dans l’histoire du football européen. Vainqueur de sa première Ligue des Champions en 2025, Paris est de nouveau au rendez-vous de son histoire. Cette fois-ci, les hommes de Luis Enrique devront affronter et battre Arsenal afin de pouvoir soulever une nouvelle C1. Et du côté des « Gunners », on attend avec impatience cette finale du 30 mai prochain à Budapest.

« Arsenal contre le PSG sera une fantastique finale de Ligue des champions » Dans des propos relayés par TouchlineX, William Saliba s’est livré à désormais une semaine de cette finale face au PSG. « Arsenal contre le PSG sera une fantastique finale de Ligue des champions. Ils ont la meilleure attaque, nous avons la meilleure défense. Espérons que nous pourrons garder notre cage inviolée contre le PSG. Ce sera difficile car nous savons qui nous allons affronter. Mais tout est possible avec notre équipe. Nous avons la meilleure défense cette saison. Nous avions déjà la meilleure défense la saison dernière aussi », a ainsi confié le défenseur d’Arsenal.