Mercato - De Zerbi a «manqué de sincérité» : Deux mois après son départ de l'OM, Bertrand Latour règle ses comptes

Cette saison délicate a fait des victimes à l’OM. Pablo Longoria a été démis de ses fonctions de président, et Roberto De Zerbi s’est fait licencier. Le technicien italien a depuis retrouvé un poste du côté de Tottenham en Premier League. Bertrand Latour a néanmoins réglé ses comptes avec le coach de 46 ans sur Canal +.
Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette saison a été délicate à l’OM. Elle a notamment fait quelques victimes, comme Pablo Longoria. L’Espagnol a été démis de ses fonctions de président et a été remplacé provisoirement par Alban Juster en attendant l’arrivée de Stéphane Richard en juillet prochain. Roberto De Zerbi, lui aussi, a fait les frais de cet exercice 2025-2026 compliqué. Le technicien italien s’est fait licencier et a retrouvé un poste à Tottenham en Premier League.
«Il a été souvent démago avec les supporters»
Bertrand Latour n’a alors pas manqué de régler ses comptes avec l’ancien entraîneur de l’OM. « Je n'ai rien contre le fait que Roberto De Zerbi retrouve du travail. Je considère juste qu'il a été souvent démago avec les supporters en insistant qu'il était contre le pouvoir et que c'était un ultra etc » a d’abord lancé le journaliste sur le plateau du Canal Football Club ce dimanche.
«Je ne voulais pas ajouter d'huile sur le feu»
« Il est parti de Marseille parce qu'il a dit qu'il ne pouvait plus manager l'équipe, partir d'un club auquel il était si émotionnellement attaché selon ses dires sans dire au revoir et posté un message en disant 'j'ai aimé passer du temps à Marseille et bon vent à vous' et arriver là en disant 'j'ai pas eu le temps et je ne voulais pas ajouter d'huile sur le feu' je trouve que ça manque un peu de sincérité » a ensuite ajouté Bertrand Latour dans l’émission de Canal +. Roberto De Zerbi appréciera...