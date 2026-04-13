Mercato - De Zerbi a «manqué de sincérité» : Deux mois après son départ de l'OM, Bertrand Latour règle ses comptes

Pierrick Levallet

Cette saison délicate a fait des victimes à l’OM. Pablo Longoria a été démis de ses fonctions de président, et Roberto De Zerbi s’est fait licencier. Le technicien italien a depuis retrouvé un poste du côté de Tottenham en Premier League. Bertrand Latour a néanmoins réglé ses comptes avec le coach de 46 ans sur Canal +.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette saison a été délicate à l’OM. Elle a notamment fait quelques victimes, comme Pablo Longoria. L’Espagnol a été démis de ses fonctions de président et a été remplacé provisoirement par Alban Juster en attendant l’arrivée de Stéphane Richard en juillet prochain. Roberto De Zerbi, lui aussi, a fait les frais de cet exercice 2025-2026 compliqué. Le technicien italien s’est fait licencier et a retrouvé un poste à Tottenham en Premier League.

OM : «Un mec qui avait plus de 40 condamnations», la frayeur vécue à Marseille https://t.co/XJb6SvXKS2 — le10sport (@le10sport) April 12, 2026

«Il a été souvent démago avec les supporters» Bertrand Latour n’a alors pas manqué de régler ses comptes avec l’ancien entraîneur de l’OM. « Je n'ai rien contre le fait que Roberto De Zerbi retrouve du travail. Je considère juste qu'il a été souvent démago avec les supporters en insistant qu'il était contre le pouvoir et que c'était un ultra etc » a d’abord lancé le journaliste sur le plateau du Canal Football Club ce dimanche.