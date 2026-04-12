Mercato - PSG : Un transfert inespéré bouclé... grâce à De Zerbi ?

Axel Cornic

La fin de saison nous réserve encore quelques surprises, avec le Paris Saint-Germain qui pourrait réaliser un incroyable doublé en Ligue des Champions. Mais certains pensent déjà au mercato estival, qui ouvrira ses portes dans plusieurs semaines avec un premier dossier brûlant qui semble se dessiner sur le front des départs.

Ces dernières années, le PSG a réalisé quelques très jolis coups sur le marché des transferts, avec notamment les transferts de Vitinha ou encore de Désiré Doué. Mais tout n’est pas parfait et on a également connu quelques erreurs de casting.

«Il ne faut pas qu’il aille là-bas» : Ce club que Didier Deschamps doit absolument éviter https://t.co/4NNtIacopw — le10sport (@le10sport) April 12, 2026

Quel avenir pour Kolo Muani ? En ce moment tout le monde parle de l’échec de la signature de Lucas Chevalier recruté pour près de 50M€, ou encore Ilya Zabarnyi, dont le transfert a couté plus de 60M€ et qui ne convainc décidément pas. Mais la plus grosse erreur du PSG sur le mercato semble surtout être Randal Kolo Muani ! Recruté pour 95M€, soit la troisième plus grosse somme jamais dépensée par le club parisien derrière Kylian Mbappé et Neymar, l’international français n’entre clairement pas dans les plans de Luis Enrique et enchaine les prêts depuis janvier 2025. Dernier en date celui à Tottenham l’été dernier, qui ne comporte toutefois aucune option d’achat.