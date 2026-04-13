Un buteur de l’équipe de France a dit non à Zidane, «ça m'a fait mal au cœur»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il devrait reprendre les rênes de l'équipe de France cet été en lieu et place de Didier Deschamps après la Coupe du Monde, Zinedine Zidane avait tenté par le passé de jouer les entremetteurs de luxe lorsqu'il jouait au Real Madrid. Mais il avait été recalé par un attaquant des Bleus... Explications.

Tout le monde connait désormais Zinedine Zidane comme le grand coach qui a remporté trois Ligue des Champions à la tête du Real Madrid et qui s'apprête à réaliser son rêve en devenant bientôt le nouveau sélectionneur de l'équipe de France à la place de Didier Deschamps (sauf énorme rebondissement de dernière minute). Mais par le passé, lorsqu'il était encore joueur au sein du Real Madrid, Zidane avait déjà une forte influence et il avait notamment tenté de s'en servir en équipe de France pour attirer l'un de ses coéquipiers tricolores de l'époque au sein du club madrilène : Djibril Cissé.

Une vieille connaissance de Zidane sort du silence : Voilà ce qui attend l'équipe de France ! https://t.co/aMyIhUArND — le10sport (@le10sport) April 13, 2026

Cissé affolait le mercato en 2002 Interrogé en 2019 dans les colonnes de L'EQUIPE, l'ancien buteur de l'équipe de France et de l'AJ Auxerre raconte comment il avait affolé le mercato en 2002 lorsqu'il évoluait encore au sein de son club formateur : « Le Real Madrid et le Barça ont été sur moi. À Barcelone, j'avais rencontré Rijkaard, l'entraîneur de l'époque. À la place, ils ont finalement pris Samuel Eto'o. Et en 2002, le Real était chaud », confie Djibril Cissé, avant de livrer une anecdote surprenante au sujet de Zinedine Zidane qui avait tenté de jouer les entremetteurs de luxe en équipe de France.