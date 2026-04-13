«Ça va être une boucherie» : L’annonce sur le PSG qui risque de faire parler !

Après avoir connu une petite période de flottement cette saison, le PSG semble avoir enfin relancé la machine. Le club de la capitale a pris une bonne option sur la qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions en battant Liverpool au match aller (2-0). Une annonce sur les pensionnaires de la Ligue 1 risque d’ailleurs de faire parler.
Le PSG est bien parti pour se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions. Le club de la capitale a pris une bonne option en s’imposant face à Liverpool lors du match aller (2-0). Si jamais les hommes de Luis Enrique accèdent au prochain tour, ils affronteront le Real Madrid ou le Bayern Munich. Une annonce sur le sujet a d’ailleurs été faite, et elle risque de faire parler.
«Ils sont faits pour ramasser une deuxième Ligue des champions»
« Je pense que cette génération du PSG prendra une deuxième Ligue des champions. Quand ils culminent, on l’a vu dernièrement... Ils ont eu du mal à démarrer, on sait un peu pourquoi. Il faut toujours digérer cette gloire extraordinaire qu’ils ont eu quand ils l’ont gagné. Après il y a eu la Coupe du monde des clubs. Mais je crois que la qualité de cette équipe fait que... » a d’abord expliqué Vincent Moscato dans le Super Moscato Show.
«Ils vont gifler le Bayern Munich»
« Les Hakimi, Doué, Dembélé, Barcola, vous ne vous en rendez pas compte ? Ils ont tous du talent. Tous ces mecs-là peuvent jouer dans n’importe quelle équipe du monde. Ils sont faits pour ramasser une deuxième Ligue des champions. Contre le Bayern Munich, ça va être une boucherie s’ils les prennent. Ils vont les gifler. [...] S’ils ne la prennent pas cette saison, ils la prendront l’an prochain » a ensuite ajouté l’ancien joueur de rugby, qui estime le PSG largement capable de venir à bout du Bayern Munich, considéré comme l’un des grands favoris de la Ligue des champions. À suivre...