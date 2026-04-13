«Ça va être une boucherie» : L’annonce sur le PSG qui risque de faire parler !

Pierrick Levallet

Après avoir connu une petite période de flottement cette saison, le PSG semble avoir enfin relancé la machine. Le club de la capitale a pris une bonne option sur la qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions en battant Liverpool au match aller (2-0). Une annonce sur les pensionnaires de la Ligue 1 risque d’ailleurs de faire parler.

Le PSG est bien parti pour se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions. Le club de la capitale a pris une bonne option en s’imposant face à Liverpool lors du match aller (2-0). Si jamais les hommes de Luis Enrique accèdent au prochain tour, ils affronteront le Real Madrid ou le Bayern Munich. Une annonce sur le sujet a d’ailleurs été faite, et elle risque de faire parler.

Clash au PSG à cause des boites de nuit : Plusieurs années plus tard, il ne veut plus prononcer son nom ! https://t.co/M42K3ADLVE — le10sport (@le10sport) April 13, 2026

«Ils sont faits pour ramasser une deuxième Ligue des champions» « Je pense que cette génération du PSG prendra une deuxième Ligue des champions. Quand ils culminent, on l’a vu dernièrement... Ils ont eu du mal à démarrer, on sait un peu pourquoi. Il faut toujours digérer cette gloire extraordinaire qu’ils ont eu quand ils l’ont gagné. Après il y a eu la Coupe du monde des clubs. Mais je crois que la qualité de cette équipe fait que... » a d’abord expliqué Vincent Moscato dans le Super Moscato Show.