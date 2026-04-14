Transfert de Balerdi - OM : La punchline lâchée sur RMC !

Axel Cornic

Destitué du brassard de capitaine depuis le départ de Roberto De Zerbi et l’arrivée d’Habib Beye, Leonardo Balerdi est toujours très critiqué à l’Olympique de Marseille. Un départ est ainsi évoqué, mais la situation semble plus compliquée que prévu pour l’international argentin de 27 ans, acheté pour 11M€ en juillet 2021.

Il reste encore la qualification en Ligue des Champions à aller chercher en cette fin de saisons, mais à Marseille tous les yeux sont déjà tournés vers le mercato estival. Et il s’annonce très mouvementé pour l’OM, sur le front des arrivées comme sur celui des départs. Plusieurs cadres pourraient en effet faire leurs valises et cela semble être le cas de Leonardo Balerdi, redevenu la cible principale des critiques des supporters marseillais.

Encore un nouvel entraîneur à l’OM ? Stéphane Richard fait une nouvelle annonce qui peut inquiéter Habib Beye ! https://t.co/bCRp3tULiS — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

« Balerdi ? S'il y avait eu des offres et des propositions, vous imaginez bien qu'il serait déjà parti » Mais le transfert du défenseur central de l’OM ne semble pas du tout simple et c’est l’un des agents français les plus connus qui le dit ! « Balerdi ? S'il y avait eu des offres et des propositions, vous imaginez bien qu'il serait déjà parti. L'OM a perdu juste 101M€ l'année dernière. T'imagines bien que s'il y avait eu 20M€ sur Balerdi, il partait en DHL ou en UPS » a expliqué Yvan Le Mée, invité de l’After Foot ce lundi soir.