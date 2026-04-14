40M€ : L’OM prépare un coup historique sur le mercato !

Alexis Brunet

Lors du prochain mercato estival, l’OM devrait encore une fois être très actif pour offrir un effectif compétitif à Habib Beye. Le club phocéen a déjà prévu quelques coups et un transfert de l’ordre de 40M€ pourrait voir le jour. Il y a de grandes chances que cela plaise beaucoup aux supporters marseillais. Explications.

Il reste encore quelques matchs de Ligue 1 à l’OM pour atteindre son grand objectif. N’étant plus engagé en Ligue des champions et en Coupe de France, le club phocéen veut absolument mettre la main sur la troisième place en championnat. Cela permettrait au club phocéen de se qualifier directement pour la prochaine C1 et surtout de mettre la main sur un joli pactole, ce qui n’est pas négligeable vu l’état des finances marseillaises.

🇦🇷 Le prix n’a pas changé depuis décembre pour Léo Balerdi…. ⤵️✅



🔵⚪️ L’OM veut entre €30M et €40M. https://t.co/wviYz5HXDt pic.twitter.com/f5yneK2wJ5 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) April 13, 2026

Un départ à 40M€ pour l’OM ? En plus de recevoir un gros chèque pour une possible qualification en Ligue des champions, l’OM pourrait également percevoir beaucoup d’argent grâce à un transfert. En effet, d’après les informations du journaliste Sacha Tavolieri, le club phocéen aurait fixé le prix de Leonardo Balerdi entre 30 et 40M€, ce qui pourrait alors être la plus grande vente de l’histoire de la formation olympienne. L’international argentin pourrait donc quitter Marseille cet été si le nouveau président Stéphane Richard reçoit une offre comprise entre ces montants sur son bureau. Ce départ ne serait d’ailleurs pas mal vu par les supporters marseillais qui ont plusieurs fois exprimé leur mécontentement par rapport aux performances du défenseur central qui a plus d’une fois commis des erreurs qui ont coûté cher.