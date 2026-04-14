Encore un nouvel entraîneur à l’OM ? Stéphane Richard fait une nouvelle annonce qui peut inquiéter Habib Beye !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Nommé par Frank McCourt pour succéder à Pablo Longoria, Stéphane Richard va avoir la lourde tâche de relancer l’Olympique de Marseille après une saison difficile. Avec ou sans Habib Beye ? Le futur président du club phocéen s’est prononcé sur le sujet au micro de RTL.

Le trio formé par Pablo Longoria, Medhi Benatia et Roberto De Zerbi a volé en éclat cette saison, avec les départs actés du dirigeant espagnol et de l’entraîneur espagnol, en attendant celui de l’ancien international marocain dans quelques semaines. Un nouveau chapitre du projet McCourt s’est donc ouvert à l'OM, et celui-ci se fera avec Stéphane Richard, choisi par l’homme d’affaires américain pour présider le club phocéen. Pour l’heure, c’est Habib Beye qui dirige l’équipe première, mais pour combien de temps ?

«En arrivant à l’OM, c'était exagéré» : Un joueur de Habib Beye est «sorti du cadre» et se fait recadrer ! https://t.co/FbLK7xUsI1 — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

« Je suis convaincu d’être là l’an prochain » Nommé en février, Habib Beye a récemment fait parler de lui en se montrant « convaincu » d’être encore en poste la saison prochaine. « J’ai signé un an et demi », avait-il déclaré en conférence de presse. « Un peu à l’image des salaires, tout ce que j’ai aujourd’hui se mérite, tout simplement. Je n’ai rien volé, on me l’a donné. Je le mérite. Les gens qui se questionnent sur la longueur ou la qualité de mon contrat... La réalité aujourd’hui est que je mérite exactement ce que j’ai. Il faudra que j’aille le chercher encore une fois par mon travail dans le futur. Si demain je veux encore un plus gros salaire, il faudra que je sois encore un meilleur entraîneur. Si demain je veux un contrat de trois ou quatre ans, il faudra que je sois encore un meilleur entraîneur. Mais tout ce que j’ai aujourd’hui, je le mérite et je suis très content d’être sous contrat jusqu’en 2027 », ajoutait l’ancien joueur de l’OM.