Encore un nouvel entraîneur à l’OM ? Stéphane Richard fait une nouvelle annonce qui peut inquiéter Habib Beye !

Nommé par Frank McCourt pour succéder à Pablo Longoria, Stéphane Richard va avoir la lourde tâche de relancer l’Olympique de Marseille après une saison difficile. Avec ou sans Habib Beye ? Le futur président du club phocéen s’est prononcé sur le sujet au micro de RTL.
Le trio formé par Pablo Longoria, Medhi Benatia et Roberto De Zerbi a volé en éclat cette saison, avec les départs actés du dirigeant espagnol et de l’entraîneur espagnol, en attendant celui de l’ancien international marocain dans quelques semaines. Un nouveau chapitre du projet McCourt s’est donc ouvert à l'OM, et celui-ci se fera avec Stéphane Richard, choisi par l’homme d’affaires américain pour présider le club phocéen. Pour l’heure, c’est Habib Beye qui dirige l’équipe première, mais pour combien de temps ?
« Je suis convaincu d’être là l’an prochain »
Nommé en février, Habib Beye a récemment fait parler de lui en se montrant « convaincu » d’être encore en poste la saison prochaine. « J’ai signé un an et demi », avait-il déclaré en conférence de presse. « Un peu à l’image des salaires, tout ce que j’ai aujourd’hui se mérite, tout simplement. Je n’ai rien volé, on me l’a donné. Je le mérite. Les gens qui se questionnent sur la longueur ou la qualité de mon contrat... La réalité aujourd’hui est que je mérite exactement ce que j’ai. Il faudra que j’aille le chercher encore une fois par mon travail dans le futur. Si demain je veux encore un plus gros salaire, il faudra que je sois encore un meilleur entraîneur. Si demain je veux un contrat de trois ou quatre ans, il faudra que je sois encore un meilleur entraîneur. Mais tout ce que j’ai aujourd’hui, je le mérite et je suis très content d’être sous contrat jusqu’en 2027 », ajoutait l’ancien joueur de l’OM.
« Laissons-lui faire son travail, chaque chose en son temps »
Invité de RTL ce mardi matin, Stéphane Richard, nouveau président de l’OM, ne s’est pas montré aussi catégorique : « Il vient de prendre ses fonctions, avec un objectif clair de bien finir la saison, avec les enjeux que l’on connaît autour d’une qualification directe pour la prochaine Ligue des champions. Laissons-lui faire son travail, chaque chose en son temps ». Le classement final du club phocéen s’annonce donc déterminant pour l’avenir de Beye, comme l’avait déclaré il y a quelques jours le journaliste Daniel Riolo sur RMC : « S’il n’y a pas la 3ème place, au revoir tout le monde ».