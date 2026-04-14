Mercato - OM : «Un départ programmé» à Marseille, le nom de ce joueur donné sur RMC

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé à l’OM il y a plusieurs années et alors qu’il fait partie des plus anciens de l’effectif, un joueur s’apprête à quitter Marseille. Bien qu’il lui reste deux ans de contrat, les deux parties se sont d’ores et déjà entendues afin de se séparer à la fin de la saison.

Si cela ne s’est pas fait l’été dernier, le prochain mercato estival sera le moment pour Leonardo Balerdi de quitter l’OM. Comme expliqué par le journaliste de RMC Florent Germain, l’international argentin (11 sélections) estime qu’il est arrivé au bout de son aventure à Marseille et a exprimé son envie de partir auprès de sa direction. Un départ auquel le club est favorable, espérant récupérer au minimum 25M€.

«Si je suis président...», il dévoile le nom de l’homme qu’il faut pour l’OM https://t.co/OrEqOGhNqh — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

« Un départ programmé et quasi inéluctable » Dans le Super Moscato Show sur RMC ce mardi, le journaliste Arnaud Valadon a fait un point sur les départs attendus à l’OM l’été prochain, à commencer par celui de Leonardo Balerdi : « Des joueurs forcément sur le départ à l’OM ? Le premier d’entre eux c’est Leonardo Balerdi. Un départ programmé et quasi inéluctable en fin de saison. Il lui reste deux ans de contrat, mais les deux parties sont d’accord pour acter la fin de l’aventure du défenseur présent depuis 2020. L’OM espère récupérer de l’argent, entre 25 et 30M€, pour son défenseur argentin. »