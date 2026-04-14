Mercato - OM : Cet attaquant sera à Marseille la saison prochaine ?

Amadou Diawara

La saison 2025-2026 de l'OM s'achèvera le 16 mai avec la 34ème et dernière journée de Ligue 1. En effet, le club emmené par Habib Beye va recevoir le Stade Rennais au Vélodrome. Alors que cet exercice se terminera dans un mois, l'OM sait déjà que cet attaquant se voit à Marseille en 2026-2027.

Tombé sous le charme d'Igor Paixao, l'OM de Frank McCourt a cassé sa tirelire pour le recruter lors du dernier mercato estival. En effet, le club marseillais a fait plier la direction de Feyenoord grâce à une offre à hauteur de 35M€, dont 5M€ de bonus. Recrue la plus chère de l'histoire de l'OM, Igor Paixao a fait part de son immense bonheur de jouer au Vélodrome juste après sa signature.

L'OM annonce un projet qui va régaler les supporters ! https://t.co/8jqX4d1pQc — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

Igor Paixao se sent bien à l'OM « C'est un honneur pour moi et une motivation supplémentaire pour marquer des buts et aider l’équipe. C’est d’une marque de confiance merveilleuse de la part du club et de l’entraîneur. Etre dans ce vestiaire, c'est une chance. Je me sens bien, confiant à chaque match. On partage tous le même état d’esprit. Si on continue avec cette union, cette mentalité, on ira loin. J'en suis sûr. Quand le club m’a dit qu’il me voulait même après la blessure ça m’a boosté encore plus ! Cela prouve la confiance de Medhi Benatia (directeur du football, NDLR), de Pablo Longoria (président du club, NDLR) et du professeur Roberto De Zerbi. Tous les clubs n’auraient pas agi de la sorte et ça m’a encore plus conforté dans mon choix que j’allais être heureux ici à l’Olympique de Marseille », s'était enflammé Igor Paixao, le nouveau numéro 14 de l'OM.