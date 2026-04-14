Succession de Medhi Benatia à l’OM : Ce profil qui fait craquer Daniel Riolo, «non, pitié pas lui»

Le propriétaire Frank McCourt a récemment nommé un nouveau président e la personne de Stéphane Richard, mais il reste encore beaucoup de choses à faire à l’Olympique de Marseille. Il faudra en effet trouver un nouveau directeur sportif, puisque Medhi Benatia quittera son poste à la fin de la saison, après avoir été retenu in extremis cet hiver.
Tout est à refaire. La crise de février a emporté Roberto De Zerbi, mais également Pablo Longoria et bientôt Medhi Benatia, dont le départ a d’ores et déjà été acté. Ainsi, Frank McCourt devra reconstruire l’organigramme de l’OM et un premier pas important a été fait, avec la nomination de Stéphane Richard au poste de président.
« Les noms français on les connaît »
Il faudra désormais trouver un nouveau directeur sportif et plusieurs noms ont déjà commencé à fuiter. Mais pour le moment, Daniel Riolo ne semble pas vraiment emballé. « Je ne sais pas si un étranger peut venir prendre le poste à Marseille. Les noms français on les connaît. Celui sur le marché qui a été excellent à Brest est Greg Lorenzi, maintenant, est-ce que c'est le même métier à Marseille » a commenté le journaliste et éditorialiste de RMC.
Riolo pas emballé par Maurice et Fournier
« Florian Maurice sur le marché ? Ah non, pitié. Mais Julien Fournier, quelle référence il a en fait ? » a poursuivi Daniel Riolo, pas du tout fan des pistes menant à Florian Maurice et Julien Fournier, pourtant deux anciens de l’OM. « Qu'on dise que l'OM c'est trop grand pour Lorenzi et qu'il n'a pas ce catalogue, t'as le droit d'augmenter ton réseau et d'avoir des relations. Je ne lui donnerais pas sa chance à Lorenzi ». A noter que le nom de Mathieu Bodmer a également été évoqué récemment, mais l’actuel directeur sportif du Havre ne serait pas du tout intéressé.