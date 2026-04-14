Succession de Medhi Benatia à l’OM : Ce profil qui fait craquer Daniel Riolo, «non, pitié pas lui»

Axel Cornic

Le propriétaire Frank McCourt a récemment nommé un nouveau président e la personne de Stéphane Richard, mais il reste encore beaucoup de choses à faire à l’Olympique de Marseille. Il faudra en effet trouver un nouveau directeur sportif, puisque Medhi Benatia quittera son poste à la fin de la saison, après avoir été retenu in extremis cet hiver.

Tout est à refaire. La crise de février a emporté Roberto De Zerbi, mais également Pablo Longoria et bientôt Medhi Benatia, dont le départ a d’ores et déjà été acté. Ainsi, Frank McCourt devra reconstruire l’organigramme de l’OM et un premier pas important a été fait, avec la nomination de Stéphane Richard au poste de président.

Mercato : «Il a dit aux dirigeants de l’OM qu’il voulait quitter Marseille», un joueur va partir après la Coupe du monde https://t.co/do85iLwlZf — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

« Les noms français on les connaît » Il faudra désormais trouver un nouveau directeur sportif et plusieurs noms ont déjà commencé à fuiter. Mais pour le moment, Daniel Riolo ne semble pas vraiment emballé. « Je ne sais pas si un étranger peut venir prendre le poste à Marseille. Les noms français on les connaît. Celui sur le marché qui a été excellent à Brest est Greg Lorenzi, maintenant, est-ce que c'est le même métier à Marseille » a commenté le journaliste et éditorialiste de RMC.