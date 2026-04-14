Mercato - PSG : «Tous les grands clubs le veulent», ce joueur affole l'Europe... mais vous ne le connaissez pas encore !

Amadou Diawara

Pour renforcer son attaque, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi songerait à recruter une pépite brésilienne de 16 ans. Toutefois, le club de la capitale serait soumis à une lourde concurrence sur ce dossier. D'après une source proche du joueur, toutes les grosses cylindrées européennes voudraient s'attacher ses services.

Lors du dernier mercato hivernal, le PSG a officialisé la signature de Dro Fernandez. Alarmé par la clause libératoire à 6M€ du crack de 18 ans, le club de la capitale l'a arraché au FC Barcelone. Mais plutôt que de lever son option unilatéralement, le PSG a préféré négocier un transfert à hauteur de 8M€ avec le Barça. De cette manière, les Parisiens ont maintenu leurs bonnes relations avec les Blaugrana.

«Ils vont les gifler» : Le scénario au PSG qui agace sur RMC ! https://t.co/KOjhQySEA3 — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

Manchester City est en pole position pour Eduardo Conceição D'après les indiscrétions d'ESPN Brésil, le PSG aurait déjà identifié sa prochaine pépite. En effet, les hautes sphères parisiennes auraient inscrit le nom d'Eduardo Conceição sur leurs tablettes. D'ailleurs, les Franciliens auraient déjà approché l'entourage du crack de 16 ans, ayant des contacts quotidiens avec lui. Toutefois, la concurrence serait rude pour le transfert du prodige de Palmeiras.