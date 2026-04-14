Mercato - PSG : «Tous les grands clubs le veulent», ce joueur affole l'Europe... mais vous ne le connaissez pas encore !

Pour renforcer son attaque, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi songerait à recruter une pépite brésilienne de 16 ans. Toutefois, le club de la capitale serait soumis à une lourde concurrence sur ce dossier. D'après une source proche du joueur, toutes les grosses cylindrées européennes voudraient s'attacher ses services.
Lors du dernier mercato hivernal, le PSG a officialisé la signature de Dro Fernandez. Alarmé par la clause libératoire à 6M€ du crack de 18 ans, le club de la capitale l'a arraché au FC Barcelone. Mais plutôt que de lever son option unilatéralement, le PSG a préféré négocier un transfert à hauteur de 8M€ avec le Barça. De cette manière, les Parisiens ont maintenu leurs bonnes relations avec les Blaugrana.
Manchester City est en pole position pour Eduardo Conceição
D'après les indiscrétions d'ESPN Brésil, le PSG aurait déjà identifié sa prochaine pépite. En effet, les hautes sphères parisiennes auraient inscrit le nom d'Eduardo Conceição sur leurs tablettes. D'ailleurs, les Franciliens auraient déjà approché l'entourage du crack de 16 ans, ayant des contacts quotidiens avec lui. Toutefois, la concurrence serait rude pour le transfert du prodige de Palmeiras.
Transfert d'Eduardo Conceição : Chelsea et le Barça sont aussi dans la course
A en croire une source proche d'Eduardo Conceição, sondée par ESPN Brésil, « tous les grands clubs européens le veulent ». Plus précisément, l'international U17 brésilien serait dans le collimateur du PSG, de Manchester City, de Chelsea et du FC Barcelone, entre autres. En ce qui concerne les Citizens de Pep Guardiola, ils seraient en pole position sur ce dossier. Déterminés à devancer leurs concurrents, les dirigeants de Manchester City espéreraient trouver un accord de près de 40M€ avec ceux de Palmeiras ; et ce, grâce à leurs liens étroites, entretenus grâce aux transferts de Gabriel Jesus (2016) et de Vitor Reis (2025). De son côté, Chelsea aurait des contacts quotidiens avec le clan Eduardo Conceição, au même titre que le PSG. Enfin, le FC Barcelone était initialement sorti de la course, mais les Blaugrana ont finalement renouvelé leur intérêt pour le joueur ces derniers jours. En outre, les têtes pensantes de plusieurs clubs européens seraient actuellement au Paraguay pour suivre l'attaquant brésilien de près et entrer en contact avec son entourage. Eduardo Conceição disputant actuellement le Championnat d'Amérique du Sud des moins de 17 ans.