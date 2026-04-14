OM - Nouveau directeur sportif : Le profil idéal déjà au club ?

Axel Cornic

S’il est resté in extremis cet hiver, Medhi Benatia va bel et bien quitter l’Olympique de Marseille à la fin de la saison, avec Frank McCourt et Stéphane Richard qui devront donc trouver un nouveau directeur sportif. Plusieurs noms ont fuité ces dernières semaines, mais la solution pourrait bien être déjà là...

La crise de février a tout emporté sur son passage. Roberto De Zerbi a quitté son poste, suivi par un Pablo Longoria écarté puis finalement remplacé par Alban Juster puis par Stéphane Richard. Même Medhi Benatia, finalement retenu par Frank McCourt, va quitter l’OM à la fin de la saison.

Mercato : «Il a dit aux dirigeants de l’OM qu’il voulait quitter Marseille», un joueur va partir après la Coupe du monde https://t.co/do85iLwlZf — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

Qui pour succéder à Benatia ? Certains pensaient que l’ancien international marocain pouvait finalement rester, surtout avec les pouvoir élargis qui lui ont été accordés. Mais McCourt a confirmé son départ et maintenant qu’il a trouvé son président, il va devoir installer un directeur sportif rapidement pour qu’il puisse préparer le mercato estival à venir. La liste des candidats s’allonge de jour en jour et on retrouve notamment deux anciens de l’OM, avec Julien Fournier et Florian Maurice. Il y a également eu des pistes plus surprenantes comme celle menant à Mathieu Bodmer, qui ne semble toutefois pas intéressé par un avenir à Marseille.