Blessure d'Hugo Ekitike : Le PSG réagit sur les réseaux sociaux !

Amadou Diawara

Lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions entre le PSG et Liverpool, Hugo Ekitike (23 ans) s'est blessé gravement à un pied. Sorti sur une civière, l'attaquant des Reds souffre d'une rupture du tendon d'Achille. Sur les réseaux sociaux, le club de la capitale a tenu à envoyer un message fort à Hugo Ekitike.

Ce mardi soir, Liverpool s'est incliné face au PSG en quart de finale retour de la Ligue des Champions (2-0 au Parc des Princes). Alors que les Parisiens l'avaient déjà emporté au match aller (0-2 à Anfield), les Reds sont éliminés de la C1. Pour ne pas arranger les affaires des Anglais, ils ont également perdu Hugo Ekitike, victime d'une rupture du tendon d'Achille contre le PSG.

Hugo Ekitike - Équipe de France : Un profil «rare» et «précieux», Deschamps va devoir s’en passer au Mondial https://t.co/yA63RO9VfS — le10sport (@le10sport) April 16, 2026

«Le PSG adresse ses meilleurs vœux de prompt rétablissement à Ekitike» « L’attaquant a dû être remplacé en première mi-temps du match de Ligue des Champions disputé mardi contre le Paris Saint-Germain à Anfield. Les examens médicaux ont ensuite confirmé une rupture du tendon d’Achille. Ekitike sera donc écarté des terrains pour le reste de la saison et ne pourra pas participer à la Coupe du Monde cet été avec l’équipe de France. De nouvelles informations seront communiquées en temps voulu, Hugo bénéficiant du soutien total de tout le monde au LFC », a communiqué Liverpool sur son site officiel ce jeudi après-midi. En commentaire du post des Reds, le PSG a interpellé Hugo Ekitike sur X : « Le Paris Saint-Germain adresse ses meilleurs vœux de prompt rétablissement à Hugo Ekitike ».