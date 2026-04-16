Blessure d'Hugo Ekitike : Liverpool communique avec une annonce officielle !

Amadou Diawara

Titularisé face au PSG ce mardi soir, Hugo Ekitike s'est blessé gravement. Contraint de quitter la pelouse d'Anfield précipitamment, l'international français a été évacué sur une civière. Ce jeudi après-midi, Liverpool a annoncé que son numéro 22 souffrait bel et bien d'une rupture du tendon d'Achille.

Opposé au PSG en quart de final de la Ligue des Champions, Liverpool s'est incliné sur l'ensemble des deux matchs (4-0). En effet, les Reds ont essuyé deux défaites sèches sur le même score au Parc des Princes et à Anfield (2-0). Pour ne pas arranger les affaires des hommes d'Arne Slot, ils ont perdu un soldat en route. En effet, Hugo Ekitike s'est blessé gravement ce mardi soir face au PSG.

Hugo Ekitike - Équipe de France : Un profil «rare» et «précieux», Deschamps va devoir s’en passer au Mondial https://t.co/yA63RO9VfS — le10sport (@le10sport) April 16, 2026

«Les examens médicaux ont ensuite confirmé une rupture du tendon d’Achille» Victime d'une grosse blessure, Hugo Ekitike a dû être évacué grâce à une civière ce mercredi soir face au PSG. Via un communiqué publié sur son site officiel, Liverpool a annoncé le verdict concernant son numéro 22. « L’attaquant a dû être remplacé en première mi-temps du match de Ligue des Champions disputé mardi contre le Paris Saint-Germain à Anfield. Les examens médicaux ont ensuite confirmé une rupture du tendon d’Achille. Ekitike sera donc écarté des terrains pour le reste de la saison et ne pourra pas participer à la Coupe du Monde cet été avec l’équipe de France. De nouvelles informations seront communiquées en temps voulu, Hugo bénéficiant du soutien total de tout le monde au LFC », peut-on lire.