Equipe de France : La surprise signée Rothen pour remplacer Ekitike à la Coupe du monde

Le Paris Saint-Germain s’est imposé face à Liverpool lors du quart de finale retour de Ligue des Champions (0-2), validant son ticket pour les demi-finales. Mais lors de ce match, la très mauvaise nouvelle pour l’équipe de France a été la blessure d’Hugo Ekitike, touché au talon d’Achille et dont la saison serait d’ores et déjà terminée.
La Coupe du monde approche à grands pas et tout le monde veut savoir qui Didier Deschamps emmènera avec lui, pour ce qui sera d’ailleurs sa dernière compétition en tant que sélectionneur. Et on devrait déjà avoir un forfait confirmé, avec Hugo Ekitike qui est sorti sur blessure face au PSG en Ligue des Champions et dont l’absence est estimée à plusieurs mois.
« Là, ça libère une place »
Pour le moment, Liverpool n’a pas encore communiqué la durée de l’absence d’Ekitike, mais un miracle semble assez improbable. Ainsi, on se demande qui pourrait bien le remplacer en équipe de France et Jérôme Rothen a glissé un nom, dans son émission Rothen s’enflamme. « Pour moi, le secteur offensif, c'est fait. Ma liste ou celle de Didier, elles se rapprochent. Les joueurs sont là, ils sont performants. Les joueurs qui ont donné satisfaction seront à la Coupe du monde. Ekitike en faisait partie. Là, ça libère une place » a-t-il expliqué, sur RMC.
« Un mec comme Thauvin pourrait en profiter, mais... »
« Lequel n’a pas été pris au dernier moment ? Ça dépend du profil qu’il recherche. S’il recherche un mec pour amener de la concurrence à gauche à Barcola ou même Doué, il faut prendre un joueur de ce profil. Ce n’est pas facile » a poursuivi Rothen, qui évoque Florian Thauvin mais surtout Éli Junior Kroupi. « Un mec comme Thauvin pourrait en profiter. Par contre, si tu prends un mec surprenant que tu n’as pas pris et qui fait des bons matchs, c’est le petit Kroupi. Quand tu as une liste de 26, tu peux tenter un petit coup ».