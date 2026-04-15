Equipe de France : Didier Deschamps confirme la mauvaise nouvelle pour la Coupe du monde 2026

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain su confirmer sur sa bonne lancée, avec une victoire synonyme de qualification lors du quart de finale retour de Ligue des Champions face à Liverpool (0-2). Mais cette soirée n’a pas été heureuse pour tous les Français et Didier Deschamps n’a pu que confirmer la mauvaise nouvelle que tout le monde attendait.

C’est fait, pour la troisième année consécutive, le PSG sera dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Les hommes de Luis Enrique se sont débarrassés de Liverpool après avoir déjà éliminé Chelsea au tour précédent et peuvent désormais rêver d’un incroyable doublé après le succès de la saison dernière. Mais cette belle soirée a été entachée par un incident regrettable...

«Tu es un peu gros» : La provocation qui fait disjoncter Neymar ! https://t.co/JFRGnfU9w1 — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

« La gravité de sa blessure va malheureusement l'empêcher de terminer la saison et de participer à la Coupe du monde » Très intéressant depuis son arrivée à Liverpool l’été dernier, Hugo Ekitike a en effet quitté la pelouse sur civière, ce qui n’augurait rien de bon à seulement quelques semaines de la Coupe du monde 2026. Et le sélectionneur de l’équipe de France a confirmé la mauvaise nouvelle. « Hugo s'est sérieusement blessé, mardi soir, contre le PSG. La gravité de sa blessure va malheureusement l'empêcher de terminer la saison avec Liverpool et de participer à la Coupe du monde » a déclaré Didier Deschamps, dans des propos rapportés par L’Equipe au lendemain de ce match face au PSG.