Equipe de France : Didier Deschamps confirme la mauvaise nouvelle pour la Coupe du monde 2026

Le Paris Saint-Germain su confirmer sur sa bonne lancée, avec une victoire synonyme de qualification lors du quart de finale retour de Ligue des Champions face à Liverpool (0-2). Mais cette soirée n’a pas été heureuse pour tous les Français et Didier Deschamps n’a pu que confirmer la mauvaise nouvelle que tout le monde attendait.
C’est fait, pour la troisième année consécutive, le PSG sera dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Les hommes de Luis Enrique se sont débarrassés de Liverpool après avoir déjà éliminé Chelsea au tour précédent et peuvent désormais rêver d’un incroyable doublé après le succès de la saison dernière. Mais cette belle soirée a été entachée par un incident regrettable...
« La gravité de sa blessure va malheureusement l'empêcher de terminer la saison et de participer à la Coupe du monde »
Très intéressant depuis son arrivée à Liverpool l’été dernier, Hugo Ekitike a en effet quitté la pelouse sur civière, ce qui n’augurait rien de bon à seulement quelques semaines de la Coupe du monde 2026. Et le sélectionneur de l’équipe de France a confirmé la mauvaise nouvelle. « Hugo s'est sérieusement blessé, mardi soir, contre le PSG. La gravité de sa blessure va malheureusement l'empêcher de terminer la saison avec Liverpool et de participer à la Coupe du monde » a déclaré Didier Deschamps, dans des propos rapportés par L’Equipe au lendemain de ce match face au PSG.
« C'est un immense coup dur pour lui, bien évidemment, mais aussi pour l'Equipe de France »
« Hugo fait partie de la dizaine de jeunes joueurs qui ont fait leurs débuts en sélection ces derniers mois. Il s'était parfaitement intégré au groupe, que ce soit sur le terrain ou en dehors » a poursuivi le sélectionneur de l’équipe de France. « Cette blessure est un immense coup dur pour lui, bien évidemment, mais aussi pour l'Equipe de France. Sa déception est immense. Hugo retrouvera son meilleur niveau, j'en suis persuadé. Mais je tenais à lui témoigner tout mon soutien, ainsi que celui de l'ensemble du staff. Nous savons qu'il sera à fond derrière l'équipe de France et nous pensons tous très fort à lui ».