Le Real Madrid pense à Deschamps, la presse espagnole dévoile le nom des deux autres favoris

Alexis Brunet

Dans quelques mois, Didier Deschamps dira adieu à l’équipe de France, lui qui a annoncé qu’il allait quitter son poste de sélectionneur après la Coupe du monde. Personne ne sait encore ce qu’il fera par la suite, mais son nom serait dans le viseur du Real Madrid, tout comme Jürgen Klopp et Mauricio Pochettino.

L’avenir de Didier Deschamps va-t-il s’écrire du côté du Real Madrid ? Dernièrement, RMC Sport dévoilait que le sélectionneur de l’équipe de France figurait sur les tablettes du club madrilène pour potentiellement remplacer Alvaro Arbeloa à la fin de la saison. Une porte de sortie alléchante pour le champion du monde 1998 qui possède l’avantage de parler espagnol et de savoir gérer les égos, mais en plus de connaître déjà de nombreux Merengue comme Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga.

🗣💬 "Il veut gagner, il a le label victoire. Didier est capable de s'adapter s'il venait au Real."



Di Meco estime que Deschamps n'aurait aucun mal à endosser le costume de l'entraîneur du Real Madrid. pic.twitter.com/LfUF3yxJdH — RMC Sport (@RMCsport) April 10, 2026

Klopp et Pochettino sont aussi pistés Pour le moment la piste Deschamps n’est pas forcément très avancée et le Real Madrid penserait également à d’autres noms. Mundo Deportivo confirme ce jeudi que la Casa Blanca pense au Français, mais aussi à Jürgen Klopp et Mauricio Pochettino. L’Allemand travaille actuellement pour Red Bull alors que l’Argentin est le sélectionneur des États-Unis. Son nom était d’ailleurs revenu sur la table dernièrement pour un retour à Tottenham avant que Roberto De Zerbi ne débarque. L’ancien coach du PSG était déjà dans le viseur madrilène pour remplacer Zinédine Zidane à l’époque, mais c’est finalement Julen Lopetegui qui avait été choisi.