Thierry Henry affiche un souhait qui ne va pas plaire au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Présent à chaque journée de Ligue des Champions sur le plateau de la chaîne CBS Sports où il est désormais l'une des têtes de gondole au poste de consultant, Thierry Henry a multiplié les interventions mardi soir. Et l'ancienne gloire de l'équipe de France affiche un souhait qui ne ferait pas du tout les affaires du PSG...

Tombeur de Liverpool à Anfield Road mardi soir en quart de finale retour de la Ligue des Champions (2-0), le PSG a donc validé son ticket pour le dernier carré de la compétition et pourrait potentiellement affronter l'Atlético de Madrid en finale. Les Colchoneros ont quant à eux éliminé le FC Barcelone mardi soir, grâce notamment à un grand Antoine Griezmann qui, du haut de ses 35 ans et pour ses derniers mois à l'Atlético (avant de filer à Orlando l'été prochain), aura donc l'occasion de soulever la première Ligue des Champions de sa carrière.

COMMENT NE PAS CHIALER 😭 :



𝗚𝗥𝗜𝗘𝗭𝗠𝗔𝗡𝗡 🇫🇷 𝗦𝗘 𝗙𝗔𝗜𝗧 𝗙𝗘́𝗟𝗜𝗖𝗜𝗧𝗘𝗥 𝗣𝗔𝗥 𝗟’𝗨𝗡𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗘𝗦 𝗜𝗗𝗢𝗟𝗘𝗦 𝗧𝗛𝗜𝗘𝗥𝗥𝗬 𝗛𝗘𝗡𝗥𝗬. 🐐❤️



« MERCI POUR TOUT CE QUE T’AS FAIS DANS LE FOOT. POUR LES BLEUS. POUR LE FOOT FRANÇAIS. »



WOW. pic.twitter.com/W6NdYWL0ca — BeFootball (@_BeFootball) April 14, 2026

Thierry Henry félicite l'Atlético C'est en tout cas tout ce que lui souhaite Thierry Henry, qui a analysé la qualification de l'Atlético de Madrid face à son ancien club du FC Barcelone au micro de CBS Sports où il est consultant : « L’Atlético les a punis en Coupe du Roi, à domicile en Ligue des Champions, et encore aujourd’hui. Comme l’a dit Micah (Richards), Lamine Yamal a été exceptionnel. Il a porté l’équipe sur ses épaules. Ferran Torres aussi. Mais ils leur offrent toujours des occasions. En éliminant Barcelone dans deux compétitions, l’Atlético mérite des félicitations », a expliqué Henry, avant d'afficher clairement son envie de voir Antoine Griezmann remporter la Ligue des Champions cette saison.