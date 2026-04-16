Thierry Henry affiche un souhait qui ne va pas plaire au PSG !

Présent à chaque journée de Ligue des Champions sur le plateau de la chaîne CBS Sports où il est désormais l'une des têtes de gondole au poste de consultant, Thierry Henry a multiplié les interventions mardi soir. Et l'ancienne gloire de l'équipe de France affiche un souhait qui ne ferait pas du tout les affaires du PSG...
Tombeur de Liverpool à Anfield Road mardi soir en quart de finale retour de la Ligue des Champions (2-0), le PSG a donc validé son ticket pour le dernier carré de la compétition et pourrait potentiellement affronter l'Atlético de Madrid en finale. Les Colchoneros ont quant à eux éliminé le FC Barcelone mardi soir, grâce notamment à un grand Antoine Griezmann qui, du haut de ses 35 ans et pour ses derniers mois à l'Atlético (avant de filer à Orlando l'été prochain), aura donc l'occasion de soulever la première Ligue des Champions de sa carrière.
Thierry Henry félicite l'Atlético
C'est en tout cas tout ce que lui souhaite Thierry Henry, qui a analysé la qualification de l'Atlético de Madrid face à son ancien club du FC Barcelone au micro de CBS Sports où il est consultant : « L’Atlético les a punis en Coupe du Roi, à domicile en Ligue des Champions, et encore aujourd’hui. Comme l’a dit Micah (Richards), Lamine Yamal a été exceptionnel. Il a porté l’équipe sur ses épaules. Ferran Torres aussi. Mais ils leur offrent toujours des occasions. En éliminant Barcelone dans deux compétitions, l’Atlético mérite des félicitations », a expliqué Henry, avant d'afficher clairement son envie de voir Antoine Griezmann remporter la Ligue des Champions cette saison.
« Ce serait formidable pour Griezmann »
« Imaginez Griezmann. Ce serait formidable qu’il puisse réaliser un tel exploit à l’Atlético, remporter un titre aussi prestigieux. Il n’a jamais gagné la Ligue des Champions ni la Liga. Ce serait fantastique pour lui », poursuit l'ancienne gloire de l'équipe de France. Pas sûr toutefois que ce scénario de Griezmann vainqueur de la C1 avec l'Atlético de Madrid ne soit vraiment du goût du PSG...