Kylian Mbappé - PSG : «C'est mal parti», il lâche une réponse pour son retour à Paris !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid il y a près d'un an et demi. Dans un avenir proche, la star de 27 ans pourrait retrouver son ancien club à Paris. Toutefois, Kylian Mbappé ne sait pas encore s'il pourra faire son retour dans la capitale française. D'après un journaliste, « c'est mal parti ».

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a décidé de rejoindre le club de ses rêves. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec l'écurie parisienne, l'international français a signé librement et gratuitement au Real Madrid. A la Maison-Blanche depuis près d'un an et demi, Kylian Mbappé pourrait retrouver le PSG au Parc des Princes le 28 avril.

Daniel Riolo, son coup de gueule qui concerne le PSG : «C’est scandaleux» https://t.co/vCdcEqQidK — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

PSG-Real : Kylian Mbappé va retrouver le Parc des Princes le 28 avril ? Ce mardi soir, le PSG a composté son billet pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Après sa victoire 2-0 au Parc des Princes mercredi dernier, le club emmené par Luis Enrique s'est imposé sur le même score ce mardi soir à Anfield. Vainqueur 4-0 sur l'ensemble des deux matchs contre les Reds, le PSG affrontera le Real Madrid ou le Bayern dans le dernier carré de la C1. Le premier acte est programmé le 28 avril à Paris, et le deuxième rendez-vous aura lieu au Bernabeu ou à l'Allianz Arena le 6 mai. Reste à savoir qui sera le prochain adversaire du PSG en Ligue des Champions.