Equipe de France - Le débat entre Didier Deschamps et Zinédine Zidane agace dans l’After Foot : «Je trouve que les comparaisons sont malsaines»

Axel Cornic

Après des années d'attente, Zinedine Zidane a enfin été intronisé sélectionneur de l'équipe de France. Mais alors qu'il n'a même pas dirigé son premier match, l'ancien numéro 10 est déjà sous pression, surtout par rapport à l'excellent bilan de son prédécesseur Didier Deschamps.

Un nouveau cycle s'ouvre pour le football français. Après quatorze années de Didier Deschamps, un nouveau sélectionneur va prendre les rênes de l'équipe de France. Il s'agit de Zinedine Zidane, qui a été présenté officiellement par le FFF le mardi 28 juillet, lors d'une conférence de presse.

« Deschamps a fait quatorze ans et on lui a laissé six ans pour qu'il gagne une Coupe du monde » Cette nomination enflamme déjà les débats et la comparaison avec Deschamps, va suivre Zidane pendant une bonne partie de son aventure en tant que sélectionneur. « Les comparaisons sont malsaines. Deschamps a fait quatorze ans et on lui a laissé six ans pour qu'il gagne une Coupe du monde, il a fait un quart contre l’Allemagne, derrière il a fait finale contre le Portugal à la maison dans un Euro qu’on a reçu et derrière il a gagné en 2018 » a fait remarquer Walid Acherchour, dans l'After Foot.

« Les adorateurs de Deschamps veulent que Zidane montre tout de suite qu’il est au niveau » « Vu que Didier Deschamps a fait quatorze ans et qu’il y a un vent qui s’est élevé pour demander son départ, les adorateurs de Deschamps veulent que Zidane montre tout de suite qu’il est au niveau de Didier Deschamps » a poursuivi le consultant de RMC Sport. « On va attendre un peu, voir ce qu’il va donner dans le contenu, attendre sa première conférence de presse, sa première liste, son premier système de jeu, et puis après on aura une exigence qui va monter en gamme ».