Equipe de France - Le débat entre Didier Deschamps et Zinédine Zidane agace dans l’After Foot : «Je trouve que les comparaisons sont malsaines»

Après des années d'attente, Zinedine Zidane a enfin été intronisé sélectionneur de l'équipe de France. Mais alors qu'il n'a même pas dirigé son premier match, l'ancien numéro 10 est déjà sous pression, surtout par rapport à l'excellent bilan de son prédécesseur Didier Deschamps.
Un nouveau cycle s'ouvre pour le football français. Après quatorze années de Didier Deschamps, un nouveau sélectionneur va prendre les rênes de l'équipe de France. Il s'agit de Zinedine Zidane, qui a été présenté officiellement par le FFF le mardi 28 juillet, lors d'une conférence de presse.
« Deschamps a fait quatorze ans et on lui a laissé six ans pour qu'il gagne une Coupe du monde »
Cette nomination enflamme déjà les débats et la comparaison avec Deschamps, va suivre Zidane pendant une bonne partie de son aventure en tant que sélectionneur. « Les comparaisons sont malsaines. Deschamps a fait quatorze ans et on lui a laissé six ans pour qu'il gagne une Coupe du monde, il a fait un quart contre l’Allemagne, derrière il a fait finale contre le Portugal à la maison dans un Euro qu’on a reçu et derrière il a gagné en 2018 » a fait remarquer Walid Acherchour, dans l'After Foot.
« Les adorateurs de Deschamps veulent que Zidane montre tout de suite qu’il est au niveau »
« Vu que Didier Deschamps a fait quatorze ans et qu’il y a un vent qui s’est élevé pour demander son départ, les adorateurs de Deschamps veulent que Zidane montre tout de suite qu’il est au niveau de Didier Deschamps » a poursuivi le consultant de RMC Sport. « On va attendre un peu, voir ce qu’il va donner dans le contenu, attendre sa première conférence de presse, sa première liste, son premier système de jeu, et puis après on aura une exigence qui va monter en gamme ».
« Déjà, si tu gagnes l’Euro dans deux ans, c’est mieux que Deschamps en fait »
Pourtant, il ne faudrait pas beaucoup à Zinedine Zidane pour déjà faire oublier Deschamps. « Faire mieux que Didier Deschamps, déjà, si tu gagnes l’Euro dans deux ans, tu auras gagné un titre sur ta première compétition, c’est mieux que Deschamps en fait » a déclaré Walid Acherchour. « Ils ne partent pas du même point, Didier Deschamps, ce n’est pas lui qui a construit le vivier français non plus. Il a fait de très grandes choses avec l’équipe de France, mais les joueurs qui sortent, ce n’est pas lui. Ce n’est pas la DTN Didier Deschamps. J’ai l’impression que Zidane a une dette envers Deschamps. Je pense que s'il gagne l’Euro sur sa première compétition, il aura envoyé un énorme message. Je ne suis pas sûr que Zidane reste 14 ans. Et sur les 4 années, on fera un bilan ».