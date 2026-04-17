Michael Olise, Vitinha, Joao Neves… Le mercato idéal proposé pour régler les problèmes du Real Madrid

Axel Cornic

Avec l’élimination de la Ligue des Champions et un large retard sur le FC Barcelone en Liga, la saison du Real Madrid semble être déjà terminée. Ainsi, tout le monde s’est déjà tourné vers le mercato estival à venir, qui pourrait être très animé pour le club madrilène. Et certains ont déjà quelques noms en tête...

Au Real Madrid, une saison sans titre est déjà une catastrophe, mais alors une deuxième consécutive est un véritable désastre. Pas étonnant donc que la crise gronde de l’autre côté des Pyrénées, où la presse se demande comment les dirigeants vont bien pouvoir relancer la machine.

Le PSG a bouclé trois prolongations de contrat ! https://t.co/fV59LWRU7w — le10sport (@le10sport) April 16, 2026

« Aller piller les clubs qui marchent » Cela va évidemment passer par un gros mercato, avec d’ailleurs le Real Madrid qui doit faire face à un vieillissement de l’effectif à certains postes. Sur La chaîne L’Equipe on a en tout cas quelques idées pour les Madrilènes ! « Aller piller les clubs qui marchent » a lâché Karim Bennani, sur le plateau de L’Equipe de Greg. « Olise, c’est vrai. Essayer d’aller séduire un des milieux de terrain du PSG. Pas sûr aujourd’hui que Vitinha ou Neves veulent aujourd’hui d’aller dans un club comme le Real Madrid qui décline ».