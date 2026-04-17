Michael Olise, Vitinha, Joao Neves… Le mercato idéal proposé pour régler les problèmes du Real Madrid

Avec l’élimination de la Ligue des Champions et un large retard sur le FC Barcelone en Liga, la saison du Real Madrid semble être déjà terminée. Ainsi, tout le monde s’est déjà tourné vers le mercato estival à venir, qui pourrait être très animé pour le club madrilène. Et certains ont déjà quelques noms en tête...
Au Real Madrid, une saison sans titre est déjà une catastrophe, mais alors une deuxième consécutive est un véritable désastre. Pas étonnant donc que la crise gronde de l’autre côté des Pyrénées, où la presse se demande comment les dirigeants vont bien pouvoir relancer la machine.
« Aller piller les clubs qui marchent »
Cela va évidemment passer par un gros mercato, avec d’ailleurs le Real Madrid qui doit faire face à un vieillissement de l’effectif à certains postes. Sur La chaîne L’Equipe on a en tout cas quelques idées pour les Madrilènes ! « Aller piller les clubs qui marchent » a lâché Karim Bennani, sur le plateau de L’Equipe de Greg. « Olise, c’est vrai. Essayer d’aller séduire un des milieux de terrain du PSG. Pas sûr aujourd’hui que Vitinha ou Neves veulent aujourd’hui d’aller dans un club comme le Real Madrid qui décline ».
Le Real Madrid change tout
Mais ce n’est pas tout, puisque le premier grand changement madrilène pourrait concerner le poste d’entraineur, avec Alvaro Arbeloa qui ne devrait pas être gardé par le président Florentino Pérez. Des nombreux candidats ont été évoqués ces dernières semaines, mais il y en a un qui a beaucoup fait réagir. D’après les informations de RMC Sport, le Real Madrid s’intéresserait vraisemblablement à Didier Deschamps, qui quittera l’équipe de France cet été au terme de la Coupe du monde. A 57 ans, le technicien français a assuré ne pas vouloir mettre un terme à sa carrière et il pourrait donc retrouver la réalité du football de club, qu’il a quitté il y a plus de quatorze ans.