Mercato - OM : Ilan Kebbal a été annoncé à Marseille, un journaliste donne les dernières informations pour son transfert

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, on devrait assister à un mercato mouvementé du côté de l’OM. Le club phocéen repart sur un nouveau cycle et il faudrait alors s’attendre à plusieurs arrivées. En ce sens, il avait été annoncé qu’Ilan Kebbal, aujourd’hui au Paris FC, serait très intéressé par un transfert à l’OM. Mais voilà que d’autres clubs s’intéresseraient à l’Algérien à l’approche du marché estival.

Auteur d’une belle saison sous le maillot du Paris FC, Ilan Kebbal pourrait ne pas s’éterniser au sein du club parisien. Sous contrat jusqu’en 2028, l’Algérien pourrait aller voir plus haut lors du mercato estival. Pour aller où ? Selon les dernières rumeurs, il était expliqué que l’OM tenait la corde pour accueillir Kebbal. Toutefois, le milieu offensif du PFC devrait voir d’autres portes s’ouvrir devant lui pour poursuivre sa carrière.

OM : Habib Beye au Real Madrid ? La blague lâchée sur RMC https://t.co/Xr0p4wGhOt — le10sport (@le10sport) April 16, 2026

Kebbal sur le départ, mais pour aller où ? Pour L’Equipe, Nabil Djellit s’est prononcé sur le mercato à venir d’Ilan Kebbal. Et selon le journaliste, l’international algérien du Paris FC va être très courtisé cet été : « Stop ou encore avec le PFC ? Ilan Kebbal, courtisé l'été dernier par Lyon puis cet hiver par plusieurs écuries anglaises, réalise une saison solide (8 buts et 4 passes décisives en 24 matches de L1). L'international algérien devrait être à l'écoute du marché cet été. En Ligue 1, son profil capable d'apporter créativité et percussion est très apprécié. Le Fennec est aussi l'un des joueurs les plus endurants de notre Championnat. Il faudra débourser entre 10 et 12 M€ pour récupérer un joueur sous contrat jusqu'en 2028. Le milieu offensif a des atouts pour plaire en Arabie saoudite. Les Anglais devraient être encore dans la course (Brentford, Fulham, Everton, Crystal Palace...). Tout comme certains clubs de L1 (Rennes, Monaco, Lyon...), séduits par le profil atypique de l'ancien joueur du Stade de Reims ».