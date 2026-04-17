Lionel Messi s’embarque dans le même projet que Kylian Mbappé avec un club !

Star du Real Madrid, Kylian Mbappé diversifie ses activités en marge de sa carrière de footballeur. L'attaquant français est devenu en 2024 est devenu l'actionnaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen, club de Ligue 2. Si les choses se sont très mal passées depuis avec la relégation, Lionel Messi a décidé de partir de plus loin en suivant le même chemin. L'Argentin de 38 ans, toujours sous contrat à l'Inter Miami, est devenu propriétaire d'un club en Espagne.
Toujours en activité à l'Inter Miami, Lionel Messi continue d'éblouir tout le monde sur le terrain. Mais l'Argentin prépare déjà le terrain en vue de sa retraite, lui qui fêtera ses 39 ans en juin prochain. L'ancien joueur du PSG et du FC Barcelone vient tout juste de devenir propriétaire d'un club de cinquième division espagnole, l'UE Cornella, situé non loin de la capitale catalane. Une arrivée qui fait suite à un investissement qui se répand de plus en plus chez les footballeurs, à l'image de Kylian Mbappé avec Caen.
Lionel Messi devient propriétaire d'un club
Ce jeudi, Lionel Messi est devenu officiellement le propriétaire de l'UE Cornella, club de cinquième division espagnole. Depuis ses débuts en 1951, ce club a souvent évolué dans les divisions les plus basses, ayant atteint au mieux la D3 en 2013-2014. Certains internationaux espagnols y sont tout de même passés, comme Jordi Alba, ancien coéquipier de Lionel Messi à Barcelone et à l'Inter Miami, ou encore David Raya. Le club est actuellement bien parti pour disputer les barrages afin de monter en D4. « Cette acquisition renforce les liens étroits de Messi avec Barcelone et son engagement envers le développement du sport et des talents locaux en Catalogne - un lien qui remonte à ses années au FC Barcelone et qui perdure depuis » souligne l'UE Cornella dans un communiqué.
Après Mbappé et Ronaldo, Messi suit la tendance
Ces dernières années, quelques footballeurs encore en activité ont décidé d'investir dans des clubs de football pour leur avenir. Outre Lionel Messi, Cristiano Ronaldo est devenu avant lui propriétaire d'Almeria en D2 espagnole à hauteur de 25% il y a quelques semaines à peine. De plus en plus d'exemples voient le jour et Thibault Courtois a par exemple choisi Le Mans, Vinicius Jr sur le FC Alverca au Portugal et bien sûr le Stade Malherbe de Caen a vu l'arrivée de Kylian Mbappé en 2024. Autant de nouveaux projets qui en disent long sur les ambitions des joueurs, même s'ils sont encore en activité. Et ce n'est peut-être pas fini.