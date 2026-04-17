Lionel Messi s’embarque dans le même projet que Kylian Mbappé avec un club !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Star du Real Madrid, Kylian Mbappé diversifie ses activités en marge de sa carrière de footballeur. L'attaquant français est devenu en 2024 est devenu l'actionnaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen, club de Ligue 2. Si les choses se sont très mal passées depuis avec la relégation, Lionel Messi a décidé de partir de plus loin en suivant le même chemin. L'Argentin de 38 ans, toujours sous contrat à l'Inter Miami, est devenu propriétaire d'un club en Espagne.

Toujours en activité à l'Inter Miami, Lionel Messi continue d'éblouir tout le monde sur le terrain. Mais l'Argentin prépare déjà le terrain en vue de sa retraite, lui qui fêtera ses 39 ans en juin prochain. L'ancien joueur du PSG et du FC Barcelone vient tout juste de devenir propriétaire d'un club de cinquième division espagnole, l'UE Cornella, situé non loin de la capitale catalane. Une arrivée qui fait suite à un investissement qui se répand de plus en plus chez les footballeurs, à l'image de Kylian Mbappé avec Caen.

«Il est nul, c’est un cataclysme» : C’est le procès de Mbappé sur la chaîne L’Équipe, la star du Real Madrid a trouvé son avocat ! https://t.co/YsxrjE16cR — le10sport (@le10sport) April 17, 2026

Lionel Messi devient propriétaire d'un club Ce jeudi, Lionel Messi est devenu officiellement le propriétaire de l'UE Cornella, club de cinquième division espagnole. Depuis ses débuts en 1951, ce club a souvent évolué dans les divisions les plus basses, ayant atteint au mieux la D3 en 2013-2014. Certains internationaux espagnols y sont tout de même passés, comme Jordi Alba, ancien coéquipier de Lionel Messi à Barcelone et à l'Inter Miami, ou encore David Raya. Le club est actuellement bien parti pour disputer les barrages afin de monter en D4. « Cette acquisition renforce les liens étroits de Messi avec Barcelone et son engagement envers le développement du sport et des talents locaux en Catalogne - un lien qui remonte à ses années au FC Barcelone et qui perdure depuis » souligne l'UE Cornella dans un communiqué.