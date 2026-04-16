L’Argentine visée par une plainte à cause de Lionel Messi

Axel Cornic

Cela fait déjà plusieurs saisons que Lionel Messi a quitté l’Europe, pour se lancer dans une nouvelle aventure en MLS avec l’Inter Miami. Mais sa carrière n’en a pas vraiment pâti, bien au contraire, puisque la star argentine est plus populaire que jamais et les marques se l’arrachent encore. Mais ça ne se passe pas toujours très bien, avec une affaire qui pourrait faire beaucoup de bruit de l’autre côté de l’Atlantique.

Après la parenthèse au PSG entre 2021 et 2023, Lionel Messi a décidé de définitivement fermer le chapitre européen et se rapprocher de son Argentine natale. Ainsi, il a signé en MLS à l’Inter Miami et le moins que l’on puisse dire c’est que ça se passe très bien pour l’octuple Ballon d’Or, qui s’apprête à disputer sa sixième Coupe du monde après avoir remporté le titre il y a quatre ans au Qatar.

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Une plainte déposée contre Messi et l’AFA La préparation à cet évènement très attendu ne se passe toutefois pas comme prévu, avec une affaire assez surprenante qui est évoquée de l’autre côté de l’Atlantique. Le média nord-américain TMZ nous apprend en effet que Lionel Messi serait visé par une plainte de la part de VID, une société floridienne organisant des évènements sportifs. Elle assure avoir conclu un accord à 7M$ avec l’Asociación del Fútbol Argentino, ou tout simplement AFA, pour la diffusion exclusive des deux matchs amicaux qui se sont déroulés en septembre 2025, face au Venezuela et face à Porto Rico.