Neymar : Un clash éclate sur les réseaux sociaux en pleine Coupe du monde 2026

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Que ça a été dur face au Japon, mais ce lundi, le Brésil s'est imposé (2-1), validant ainsi son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. La Seleçao s'est donc qualifié pour la suite du tournoi, ce que certains n'imaginaient pas. Neymar ne s'est alors pas fait prier pour régler certains comptes après la victoire du Brésil.

En finissant premier de son groupe, le Brésil avait hérité du Japon pour son huitième de finale de la Coupe du monde. Ça n'allait donc pas être simple pour les joueurs de Carlo Ancelotti et c'est bien ce qui est arrivé sur le terrain. En effet, ce lundi, la Seleçao a galéré face aux Samouraïs Bleus. Ayant concédé l'ouverture du score en première mi-temps, le Brésil a réussi à égaliser au retour des vestiaires avant d'arracher la victoire (2-1) au bout du temps additionnel, juste avant les prolongations.

« Je prédis un Brésil-Japon en seizièmes de finale, avec une victoire des Nippons » Le Brésil sera donc au rendez-vous des huitièmes de finale de la Coupe du monde après avoir battu le Japon. Mais voilà que certains avaient pourtant prédit une élimination. C'était notamment le cas de Joachim Klement, mathématicien et économiste allemand. « Je ne pronostique pas les rencontres de la phase de groupes, mais je prédis un Brésil-Japon en seizièmes de finale, avec une victoire des Nippons. À première vue, cela paraît absurde, car le Brésil est l’équipe la plus titrée de l’histoire du football. Cependant, la sélection actuelle n’est pas au meilleur de sa forme, tandis que le Japon dispose d’un effectif très compétitif en ce moment », avait-il dit.