Coupe du monde 2026 - Algérie : Luca Zidane soutenu par un proche de son père

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 3 juillet, à 5h, l'Algérie disputera son seizième de finale de la Coupe du monde 2026 face à la Suisse. Alors que ce rendez-vous approche, l'une des questions est de savoir si Luca Zidane sera titulaire ou non dans les buts des Fennecs. Très critiqué depuis le début de la compétition, le fils de Zizou a vu sa place être remise en question. Mais voilà que Luca Zidane peut aussi compter sur certains soutiens.

20 ans après le dernier match de Zinedine Zidane à la Coupe du monde, Luca Zidane a lui fait ses grands débuts dans cette compétition. Gardien titulaire de l'Algérie, le portier de Grenade a ainsi joué face à l'Argentine puis la Jordanie. Mais voilà que lors de ces deux rencontres, Luca Zidane a vivement été critiqué pour ses performances. Remplaçant face à l'Autriche, celui qui a donc préféré les Fennecs pourrait bien ne pas retrouver sa place de numéro 1 contre la Suisse en seizièmes de finale du Mondial.

« Il ne faut pas non plus s’acharner sur Luca » Luca Zidane vit jusqu'à présent une Coupe du monde délicate. Critiqué, le gardien de l'Algérie voit également certains monter au créneau pour le défendre. C'est le cas de Luis Fernandez, proche de Zinedine Zidane. En effet, pour PMU Play, l'ancien entraîneur du PSG a lâché à propos de la situation de Luca Zidane : « Je veux le défendre Luca. J’ai eu un entraîneur que j’ai entraîné à l’Athletic Bilbao qui l’entraînait à Eibar et il me disait le plus grand bien de ce garçon par rapport à l’état d’esprit et la mentalité dans un groupe. Quand il fait ce match de préparation contre les Pays-Bas et qu’il fait 3 ou 4 arrêts, cela veut dire qu’il a les qualités. (...) Je pense qu’il ne faut pas non plus s’acharner sur Luca. Si on veut s’acharner, on s’acharner sur tout le monde que soit les joueurs, l’entraîneur et tout ceux qui composent l’équipe ».