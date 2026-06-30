Coupe du Monde 2026 - Maroc : Le grand moment de stress pour Ayyoub Bouaddi

Amadou Diawara

Dans la nuit de lundi à mardi, le Maroc a affronté les Pays-Bas en 16èmes de finale de la Coupe du Monde. Et les Lions de l'Atlas ont fini par écarter les Bataves à l'issue de la séance des tirs au but. Interrogé après la qualification du Maroc pour le prochain tour, Ayyoub Bouaddi a analysé la victoire des siens.

Qualifié pour la phase à éliminations directes de la Coupe du Monde, le Maroc a eu la lourde tâche de se frotter aux Pays-Bas en 16ème de finale. Après une rencontre riche en rebondissements, les Lions de l'Atlas se sont imposés. Alors que les Bataves ont ouvert le score à la 72ème minute de jeu, la bande à Achraf Hakimi a été menée jusqu'aux arrêts de jeu de la seconde mi-temps. Issa Diop ayant égalisé à la 91ème minute. Et alors qu'aucun but n'a été inscrit lors des prolongations, le Maroc s'est finalement imposé à l'issue de la séance des tirs au but (3-2).

«C’est mon plus beau match en carrière» Interrogé par BeIN SPORTS, Ayyoub Bouaddi s'est prononcé sur le scénario de la rencontre entre les Pays-Bas et le Maroc. « Je pense qu’en termes d’émotion et de stress, c’est mon plus beau match en carrière. C’était un beau match et on est très contents d’avoir la victoire, ça montre aussi une de nos forces qui est la confiance. On a confiance en notre jeu, en nos qualités. (...) Je pense que sur le match, on a mérité la qualification, et on est très heureux », a confié le milieu de terrain de 18 ans, avant d'en rajouter une couche.