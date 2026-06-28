Ayyoub Bouaddi : Voilà la raison qui bloque son transfert au PSG !

Pierrick Levallet

Afin de se renforcer cet été après le second sacre consécutif en Ligue des champions, le PSG a activé plusieurs pistes sur le mercato. Le club de la capitale garderait notamment un œil sur la situation d’Ayyoub Bouaddi. Seulement, une raison en particulier bloquerait le transfert de l’international marocain chez les Rouge-et-Bleu.

Après avoir remporté la Ligue des champions une seconde fois consécutive, le PSG a prévu un mercato mouvementé cet été. Le club de la capitale souhaite renforcer l’effectif de Luis Enrique et a donc activé plusieurs pistes sur le marché des transferts. Les Rouge-et-Bleu garderaient notamment un œil sur Ayyoub Bouaddi. Le milieu de terrain de 18 ans dispute actuellement la Coupe du monde 2026 avec le Maroc. Mais le prodige du LOSC attiserait les convoitises sur le mercato. Une raison en particulier bloquerait cependant son transfert au PSG.

Manchester City a un plan pour Ayyoub Bouaddi « Manchester City reste en conversation pour Bouaddi. Des contacts ont été établis avec des proches du joueur il y a quelques temps. Selon mes informations, l’idée serait de signer le joueur maintenant, mais pour l’été 2027 en laissant le joueur à Lille une saison de plus. Ce n’est pas encore bouclé, mais Manchester City travaille sur ce plan pour boucler le deal » a d’abord expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.