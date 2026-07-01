Record à la Coupe du Monde 2026 : Kylian Mbappé prévient Lionel Messi !

Amadou Diawara

Lors du duel entre la France et la Suède en 16ème de finale de la Coupe du Monde, Kylian Mbappé a inscrit un doublé. Grâce à ces deux buts, l'international français revient à une réalisation du record de Lionel Messi. Interrogé sur la possibilité de faire mieux que la Pulga, le capitaine des Bleus a fait passer un message clair.

Impitoyable devant les buts adverses lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde, Lionel Messi a battu le record de Miroslav Klose (16 réalisations). En effet, le numéro 10 et capitaine de l'Argentine est devenu le meilleur buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde, ayant marqué à 19 reprises. Ce mardi soir, Kylian Mbappé est revenu à une unité de Leo Messi (18), et ce, grâce à son doublé inscrit en 16ème de finale contre la Suède.

«Je suis persuadé que Leo va encore mettre des buts» Présent en zone mixte après le carton de l'équipe de France face à la Suède (3-0), Kylian Mbappé s'est prononcé sur le record de Lionel Messi. « Le record du meilleur buteur en Coupe du monde est-il une source de motivation supplémentaire pour vous ? Non, non, non. L'objectif est d'aller le plus loin possible avec l'équipe et de revenir le 19 juillet ici à New York. Forcément, plus je mets de buts, plus je vais monter dans le classement. Je suis persuadé que Leo (Messi) va encore mettre des buts, mais je ne regarde pas ça. Je regarde plutôt nos adversaires et la suite de la compétition. Je veux marquer l'histoire de mon pays et rendre les gens fiers », a affirmé le capitaine et numéro 10 des Bleus, avant d'être relancé.