Rudi Garcia accusé de racisme : La polémique après l’élimination du Sénégal à la Coupe du monde

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Vainqueur du Sénégal (3-2) au bout de la prolongation grâce à des réalisations de Romelu Lukaku et Youri Tielemans, la Belgique s’est fait très peur mais verra bien les huitièmes de finale de la Coupe du monde en Amérique du Nord. Après le coup de sifflet final, Rudi Garcia a taclé la tactique de son adversaire, une sortie ambiguë qui fait vivement réagir…

C’est au terme d’un incroyable scénario que la Belgique a décroché sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde face au Sénégal (3-2). Menés jusqu’à la 86e, les hommes de Rudi Garcia ont arraché l’égalisation dans les dernières secondes grâce à des réalisations de Romelu Lukaku puis Youri Tielemans, avant de l’emporter dans le temps additionnel de la prolongation sur un penalty du capitaine belge.

« Ça leur a échappé parce que l’on y a cru jusqu’au bout » Après la rencontre, Rudi Garcia s’en est ouvertement pris à son adversaire en critiquant la tactique sénégalaise. « À partir du milieu de la première période, on s’est remis en route. A la pause hydratation de la seconde période j’ai dit aux joueurs qu’on devait mettre le troisième but du match car à 2-1, on réouvrait le match. Vous savez comment ça se passe, vous menez 2-0 puis 2-1 et le match peut vous échapper et ça leur a échappé parce que l’on y a cru jusqu’au bout », a commencé l’entraîneur français des Diables Rouges.