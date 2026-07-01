«C'est le meilleur au monde» : Willy Sagnol explique pourquoi Michael Olise doit remporter le Ballon d'Or !

Amadou Diawara

Etincelant sous les couleurs du Bayern en 2025-2026, Michael Olise brille avec l'équipe de France lors de cette Coupe du Monde. Bluffé par l'international tricolore, Willy Sagnol n'a pas tari d'éloges à son égard, affirmant que personne d'autre que lui ne méritait de remporter le Ballon d'Or cette année.

Michael Olise a réalisé une très grande saison 2025-2026 avec le Bayern. Logiquement, l'attaquant de 24 ans a été convoqué par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du Monde 2026. Et Michael Olise éclabousse de sa classe la compétition, régalant les Bleus avec ses incroyables passes décisives notamment. D'après Willy Sagnol, ancien latéral gauche de l'équipe de France, le numéro 11 tricolore doit remporter le Ballon d'Or cette année.

«Si Olise ne remporte pas le Ballon d’Or, c’est qu’il y a un sérieux problème» « Il prend un plaisir fou à chaque action sur le terrain. Olise est le meilleur au monde, de loin. Si Olise ne remporte pas le Ballon d’Or, c’est qu’il y a un sérieux problème avec le football. Ce que j’apprécie le plus chez lui, c’est qu’il ne se soucie pas de marquer, de faire des passes décisives ou non », s'est enflammé Willy Sagnol, avant de poursuivre son raisonnement.