Coupe du monde 2026 - Espagne : «Je vais la gagner cette année», Lamine Yamal se lâche face à la presse !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Et si l'Espagne réalisait le doublé : Euro 2024-Coupe du monde 2026 ? Ce n'est pas seulement le souhait de Lamine Yamal, mais sa conviction. L'attaquant star de La Roja qui fêtera son 19ème anniversaire le 13 juillet prochain, compte bien le célébrer quelques jours plus tard avec un sacre en finale de Coupe du monde avec l'Espagne le 19 juillet au MetLife Stadium.

La Coupe du monde 2026 bat son plein avec le lancement de la phase à élimination directe dimanche dernier. L'Espagne sera opposée à l'Autriche jeudi soir à 21h, heure française. La sélection autrichienne est l'un des cinq obstacles qui se met en travers de la route de La Roja dans sa quête de la deuxième Coupe du monde de son histoire.

«C'est ce que j'ai en tête maintenant» Invité à s'exprimer sur la Cadena Cope, Lamine Yamal a clairement partagé son objectif de remporter la Coupe du monde 2026 deux ans après son sacre à l'Euro avec la sélection espagnole. « Evidemment je veux les deux (ndlr Coupe du monde et Ligue des champions), mais ça m'arrive souvent que quand j'arrive à la compétition. Je pense que je vais la gagner, donc je pense que je vais gagner la Coupe du monde cette année. (...) C'est ce que j'ai en tête maintenant ».