Coupe du monde 2026 - La punchline du Maroc après avoir éliminé les Pays-Bas : «Personne ne peut nous arrêter»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’équipe de France est la dernière sélection en date à avoir éliminée l’équipe nationale du Maroc. Cela remonte à 2022 en demi-finale. Depuis, le groupe a évolué, le sélectionneur n’est plus le même, mais la mentalité reste inchangée : battre tout le monde puisque « personne ne peut nous arrêter ».

L’équipe de Maroc poursuit sur sa lancée de la Coupe du monde 2022. Lors de la dernière édition du Mondial au Qatar, les Lions de l’Atlas s’étaient hissés jusqu’au stade des demi-finales. L’équipe de Walid Regragui avait fait tomber l’Espagne et le Portugal de Cristiano Ronaldo avant de tomber contre l’équipe de France emmenée par Kylian Mbappé. Et pour ce Mondial, les Marocains ont éliminé les Pays-Bas en 1/16ème de finale dans la nuit de lundi à mardi (1-1 puis 3-2 aux tirs au but).

«Les joueurs croient en eux» Sélectionneur du Maroc, Mohamed Ouabhi s’est exprimé sur la performance de ses joueurs face à la sélection néerlandaise. « On croit en nous. En notre projet de jeu. On essaye de s'améliorer en allant avec le foot moderne. On se dit qu'on doit faire plus avec le ballon. On sait bien défendre bloc bas mais on doit s'améliorer avec le ballon. Ça demande du temps, les joueurs assimilent. On pouvait gagner en défendant mais on ira beaucoup plus loin comme ça. On croit en nous mais on doit le montrer. La Coupe du monde au Qatar a changé les mentalités. Je suis bien placé pour le savoir avec les U20. Aujourd'hui, les joueurs croient en eux. Les supporters aussi ».