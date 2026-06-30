Coupe du Monde 2026 : La statistique de l'équipe de France qui peut inquiéter !

Pour le compte des 16èmes de finale de la Coupe du Monde, l'équipe de France a rendez-vous avec la Suède ce mardi soir. Si les Bleus sont favoris avant le coup d'envoi de la rencontre, une statistique peut inquiéter. En effet, les Tricolores n'ont jamais battu le Blågult en phase finale d'une grande compétition.

La France n'a jamais battu la Suède en phase finale

« C'est une bonne équipe avec une dominante athlétique. Ils ont beaucoup de qualité sur la ligne offensive avec Elanga, Isak et Gyokeres. Ils ont une défense à cinq et donc avec ces joueurs-là quand il y a des espaces. J'ai trouvé le score très sévère contre les Pays-Bas. Ils ont aussi de bons joueurs au milieu. C'est une bonne équipe et si vous prenez les trois de devant, pour les clubs, c'était des investissements. Je ne pense pas que les adversaires jouent leur survie mais la Suède n'a rien à perdre. On doit jouer avec humilité, il faut du sérieux et de la concentration. Il n'y a pas de match de rattrapage mais il faut pas avoir de la fébrilité et de la retenue. Les joueurs le savent, ce sont des compétiteurs. Il n'y a pas de joker mais on le sait. C'est différent à gérer mais on est venus pour ça et il faut le faire », a déclaré Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, ce lundi.